Україна отримає від США систему дистанційного мінування ADAM: чому це вкрай необхідно — Defence Express

Якщо припущення Defense Express вірно і йдеться саме про те, що Україна отримала ADAM, це означає дійсно дієве посилення оборони України ефективним засобом проти російської навали піхоти.

Військові експерти порталу Defence Express проаналізували розширення можливостей ЗСУ із постачанням їм систем дистанційного мінування ADAM від США.

Про це йдеться у матеріалі DEFENSE EXPRESS.

За словами аналітиків, із такими системами відбиття російських "м'ясних" штурмів здійснюватиметься найефективніше.

"Йдеться про неназвані протипіхотні міни, які будуть передаватися США після того, як у Білому домі вирішили не прислухатись до представників груп з контролю над озброєнням. І одразу слід зазначити, що ці неназвані представники просто ігнорували той факт, що РФ масово використовує протипіхотні міни всіх видів, включно із тим, що призначені для дистанційного мінування. Таким чином мова, у будь-якому випадку, йде лише про зняття чергової заборони для України", — повідомили в Defence Express.

Із посиланням на інформацію від Washington Post, українські експерти кажуть, що йдеться саме про систему дистанційного мінування ADAM.

"Це припущення пов'язано з тим, що у збройних сил США загалом не так і багато видів протипіхотних мін на озброєнні. Водночас ADAM частково вже знайомий у ЗСУ, бо входить до сімейства FASCAM, як і 155-мм снаряди RAAM. Зокрема снарядів RAAM, які оснащені протитанковими мінами M741 та M718, станом на серпень 2024 ЗСУ отримали понад 60 тис." — повідомили там.

Що відомо про систему ADAM

Система ADAM з'явилася на озброєнні США 1975 року й розроблялася спеціально під умови повномасштабної війни з СРСР. Вона є схожою за принципом 155-мм снарядом, але вже із протипіхотними мінами M67 чи M72, по 36 у кожному снаряді, який має індекс M692 та M731 відповідно.

"Різниця між M67 та M72 полягає лише у часі самоліквідації — 4 або 48 годин, у випадку якщо цього не сталось вона все одно стає неактивною не пізніше 14 діб, бо батарея міни, яка живить детонатор, розрядиться до цього часу", — зазначають експерти.

Один снаряд ADAM дальністю до 17,6 км у випадку пострілу з артсистеми типу M109 розкидує міни на відстань до 600 м від точки прицілювання. Тому для щільного мінування місцевості необхідно здійснити ряд пострілів.

"Не варто забувати, що РФ й так активно використовує протипіхотні міни всіх видів і лише Україна була обмежена у цьому", — зазначають експерти.

Тим часом на Заході відповіли, чи може очільник Кремля Володимир Путін застосувати ядерну зброю у відповідь на дозвіл бити по РФ ракетами ATACMS.

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