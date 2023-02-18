"Ми надаємо зброю зі смітника": польський генерал закликав Захід "роззброїтися" задля України

На думку генерала, не слід очікувати на перемогу України в конфлікті, якщо вона отримуватиме техніку «з комори», наприклад старі танки Leopard.

Польщі та іншим союзникам України у війні проти Росії варто "роззброїтися" та передавати зброю з військових частин, а не списану техніку.

Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил Польщі, ексзаступник міністра оборони країни генерал Вальдемар Скшипчак, пише Rzeczpospolita.

Як зазначає видання, польський генерал переконаний, що Україна отримує зброю зі "смітника".

«Насправді, на мій погляд, якщо українці зазнають невдачі, то вони зазнають невдачі через відсутність рішучості Заходу, відсутність негайних дій», – сказав він.

Скшипчак закликає уряд країни не пропонувати зношене спорядження зі складів, адже воно технологічно знецінилося.

"Давайте дамо Україні сучасні бойові засоби, адже росіяни мають чисельну перевагу», – заявив польський генерал.

Він переконаний, що кількісну перевагу потрібно заповнювати якісною зброєю. Тому, за його словами, не слід очікувати на перемогу в конфлікті, якщо вона отримуватиме техніку «з комори», наприклад старі танки Leopard.

«Так що час грає поки що на користь українців, але якщо росіяни підуть у наступ, то може бути надто пізно допомагати Україні», - зазначив він.

Зброя для України

Прем'єр Британії Ріші Сунак закликатиме західних лідерів подвоїти військову підтримку України, оскільки війська на передовій потребують більше зброї.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що зараз існує нагальна потреба надавати Україні військову підтримку, а постачання сучасних винищувачів займе час.

Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів про проміжні підсумки дипломатичного марафону, який безперервно триває від часу візиту українського лідера до Вашингтона у грудні минулого року.