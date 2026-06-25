Україна отримала літаки для підготовки військових пілотів: що відомо про ALTO NG

Пілоти ВПС (ілюстративне фото)

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Українські військові пілоти навчатимуться на десяти нових навчально-тренувальних літаках ALTO NG. Україна отримала ці борти завдяки Коаліції спроможностей Повітряних сил, уряду Чехії та благодійному фонду Dárek pro Putina.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Передача літаків дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни. У Міноборони зазначають, що використання легкомоторних бортів допоможе суттєво знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією.

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Крім того, нові літаки мають пришвидшити підготовку українських льотчиків до роботи зі складною західною технікою за стандартами НАТО.

Українські військові пілоти навчатимуться на десяти нових навчально-тренувальних літаках ALTO NG. / © Міністерство оборони України

На ALTO NG майбутні військові пілоти зможуть відпрацьовувати базове та поглиблене пілотування, навігацію, процедури зльоту і заходу на посадку за натівськими стандартами.

Також ці літаки використовуватимуть як перехідний етап перед навчанням на сучасних західних винищувачах. Пілоти зможуть тренувати комплексні процедури, необхідні для подальшого опанування складнішої авіаційної техніки.

П’ять літаків Україна отримала за підтримки уряду Чехії. Ще п’ять бортів передали чеські громадяни через благодійний фонд Dárek pro Putina.

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У Міноборони наголошують, що створення навчальної інфраструктури всередині України зменшить залежність від закордонних програм підготовки, заощадить ресурси та допоможе автономно готувати нові кадри для Повітряних сил.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія розробляє нові недорогі далекобійні системи для України. Їх хочуть зробити незалежними від США, щоб Вашингтон не міг обмежити їхнє застосування через компоненти або навігаційні дані.

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