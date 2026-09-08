Україна отримала зелене світло на ракети Patriot: ЄС ухвалив важливе рішення

Patriot / © defence-ua.com

Реклама

Країни Європейського Союзу погодили виняток, який дозволить Україні закуповувати ракети-перехоплювачі для систем Patriot коштом європейського кредиту. Наступний транш у межах Ukraine Support Loan становитиме 3,2 мільярда євро.

Про це йдеться у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Реклама

«Разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю домовленість держав-членів щодо винятку для України на закупівлю критично важливих товарів для систем протиповітряної оборони Patriot», — заявила фон дер Ляєн.

Реклама

За її словами, наступний транш на 3,2 мільярда євро допоможе Україні краще захистити повітряний простір від російських атак. Ці кошти доповнять 8,4 мільярда євро, які ЄС уже виділив Україні в межах цього кредитного механізму, зокрема на протиповітряну оборону.

Україна просила дозволити закупівлю ракет

Раніше український уряд направив до Європейської комісії офіційний запит із проханням дозволити витратити 2 мільярди євро з 90-мільярдного кредиту ЄС на закупівлю зенітних ракет для Patriot. Ці кошти є частиною більшого фінансового пакета, решту якого — 4 мільярди євро — планували спрямувати на придбання озброєння європейського та українського виробництва.

Орієнтовна вартість однієї антибалістичної ракети PAC-3 MSE становить від 4 до 5 мільйонів доларів, однак така ціна переважно актуальна для армії США. Зокрема, у вересні 2025 року Пентагон замовив 1970 таких ракет за 9,8 мільярда доларів — приблизно 4,97 мільйона доларів за одиницю.

Крім того, Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot напередодні зими — країни, які мають ці комплекси, наразі розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання. Франція та Італія паралельно готують передачу Україні SAMP/T і ракет Aster.

Реклама

Новини партнерів