Україна отримає 30% канадських дронів: Зеленський анонсував підписання великої угоди

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує підписати з Канадою Drone Deal вже наприкінці вересня під час Генеральної асамблеї ООН.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

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Зеленський розповів, що 10 вересня Україна та Канада зробили перший крок до укладення Drone Deal. Тепер Київ очікує, що угоду вдасться підписати вже наприкінці цього місяця.

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«Ми підписали першу частину, і наші команди повідомили, що через 90 днів ми зможемо укласти Drone Deal. Марк запитав: „А чи можна це зробити за 9 днів?“, і команди одразу відповіли: „Так, звичайно, чудова пропозиція“, і саме тому я вважаю, що нам потрібно проводити зустрічі там, де ми зможемо досягати ще більших результатів», — заявив президент.

Він додав, що під час його візиту до Канади 10 вересня сторони підписали документ про початок спільного виробництва безпілотників.

Своєю чергою Марк Карні повідомив, що Канада збільшуватиме виробництво дронів, а третину виготовлених безпілотників передаватиме Україні.

Зеленський підтвердив, що Україна отримуватиме 30% вироблених дронів. Підсумовуючи, президент зазначив, що наприкінці вересня Київ планує укласти велику угоду з Канадою.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що для ефективної протидії російським реактивним безпілотникам Україні необхідні час, технологічна допомога союзників та фінансування.

Ми раніше інформували, що у російських реактивних «Шахедах» є деталі зі США, Китаю, Тайваню, Німеччини та Японії.

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