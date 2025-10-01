Україна отримає британські дрони великої дальності

Безпілотник SkyShark / © MGI Defence

Британська інженерна фірма, що базується на технологіях Формули-1, оголосила про плани відправити до України недорогі ударні безпілотники великої дальності.

Про це повідомляє United24.

Компанія MGI Engineering, заснована колишнім інженером Формули-1 Майком Гаскойном, адаптує ноу-хау автоспорту для створення далекобійних ударних дронів для України.

Протягом кількох тижнів в Україні мають з’явитися безпілотники-камікадзе SkyShark. Ці боєприпаси мають бойову частину на 10–20 кг. Дальність польоту становить близько 250 км, максимальна швидкість — близько 450 км/год. Дрон використовує бортову систему наведення для пошуку та пікірування на вибрані цілі.

Ціна одного такого БпЛА становить близько 67 тисяч доларів США.

Окрім того, компанія розробляє важчу ударну платформу під назвою Tiger Shark для місій на більшу дальність та з більшим корисним навантаженням.

Випробувальні польоти цього безпілотника розпочнуться приблизно за два місяці. Ціна такого БпЛА не розголошується, однак його презентують як альтернативу ракетам вартістю до кількох мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Велика Британія спільно з Японією та Італією працює над створенням винищувача шостого покоління, який у разі війни РФ проти НАТО зможе непомітно для систем ППО дістатись військових цілей на території Росії без дозаправлення та атакувати їх.

Нещодавно міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила про готовність своєї країни збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.