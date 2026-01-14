Україна отримає іспанські радари ППО, які бачать ворога на 460 км: що про них відомо

Lanza LTR-25 / © Фото з відкритих джерел

Уряд Іспанії офіційно затвердив угоду на виробництво та постачання для України сучасного тактичного радара дальнього радіуса дії Lanza LTR-25.

Відповідне рішення оприлюднене на сайті Ради міністрів Іспанії.

У документі зазначається, що угода спрямована на підтримку міжнародних союзників України та безпосереднє посилення української системи протиповітряної оборони.

Очікується, що новітній радар дозволить ефективніше виявляти повітряні цілі на значних відстанях, що має критичне значення для захисту міст і об’єктів інфраструктури від ракетних ударів та атак безпілотників.

Орієнтовна вартість контракту становить 37 мільйонів євро. Угода набирає чинності від моменту підписання та діятиме до 31 грудня 2026 року без можливості продовження.

Що відомо про радар Lanza LTR-25

Lanza LTR-25 / © Фото з відкритих джерел

Lanza LTR-25 – це сучасна мобільна тактична 3D-радіолокаційна станція дальнього радіуса дії, яку виробляє іспанська компанія Indra Sistemas. Радар призначений для виявлення і супроводу широкого спектра повітряних цілей — від літаків до безпілотників — на відстані до 460 кілометрів.

Станція здатна працювати в умовах активних радіоелектронних перешкод та підтримує системи розпізнавання “свій — чужий”, що є ключовим для бойового застосування в зоні повітряної загрози.

На відміну від двокоординатних радарів, 3D-станції визначають не лише дальність та азимут, а й висоту повітряного об’єкта. Це дозволяє точніше визначати його місцеперебування і траєкторію руху. Lanza LTR-25 є мобільною системою, швидко розгортається на новій позиції та може інтегруватися в єдині мережі управління протиповітряної оборони країн-партнерів.

Нагадаємо, раніше Велика Британія оголосила про запуск проєкту Nightfall – нової далекобійної ракети для України з дальністю понад 500 км, стійкої до РЕБ.