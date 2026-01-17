ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Україна отримає "мисливців за дронами": що відомо про літаки, які може передати Чехія

Озброєння легких штурмовиків L-159 найкраще підходить для боротьби з російськими «Шахедами».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Легкі штурмовики L-159

Легкі штурмовики L-159 / © Міністерство оборони Чехії

Президент Чехії Петр Павел зісля переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Києві повідомив про готовність його країни посилити українську авіацію бойовими літаками, які допоможуть ефективніше боротися з російськими безпілотниками.

Експерти Defense Express вважають, що йдеться про легкі штурмовики L-159, які перебувають на озброєнні чеської армії.

Серед озброєння, яке може використовувати цей бойовий літак — некеровані та керовані авіабомби, авіаційні гармати, ракети «повітря-поверхня» AGM-65 Maverick, а також ракети «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder.

Окрім того, легкі штурмовики L-159 оснащені бортовою радіолокаційною станцією FIAR Grifo L виробництва італійської компанії Leonardo, а також можуть використовувати контейнер Litening для застосування високоточного озброєння.

Саме такі літаки можуть забезпечити додаткові можливості у боротьбі із російськими «Шахедами».

Відомо, що штурмовик L-159 здійснив перший політ у 1997 році. Одномісний варіант літака був взятий на озброєння Повітряних сил Чехії у 2001 році, двомісний — у 2007-му.

На цей час чеські ВПС мають 16 одномісних L-159A та 8 двомісних L-159T.

Нагадаємо, у Польщі також заявили про підготовку до передавання Україні до 9 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie