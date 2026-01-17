- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна отримає "мисливців за дронами": що відомо про літаки, які може передати Чехія
Озброєння легких штурмовиків L-159 найкраще підходить для боротьби з російськими «Шахедами».
Президент Чехії Петр Павел зісля переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Києві повідомив про готовність його країни посилити українську авіацію бойовими літаками, які допоможуть ефективніше боротися з російськими безпілотниками.
Експерти Defense Express вважають, що йдеться про легкі штурмовики L-159, які перебувають на озброєнні чеської армії.
Серед озброєння, яке може використовувати цей бойовий літак — некеровані та керовані авіабомби, авіаційні гармати, ракети «повітря-поверхня» AGM-65 Maverick, а також ракети «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder.
Окрім того, легкі штурмовики L-159 оснащені бортовою радіолокаційною станцією FIAR Grifo L виробництва італійської компанії Leonardo, а також можуть використовувати контейнер Litening для застосування високоточного озброєння.
Саме такі літаки можуть забезпечити додаткові можливості у боротьбі із російськими «Шахедами».
Відомо, що штурмовик L-159 здійснив перший політ у 1997 році. Одномісний варіант літака був взятий на озброєння Повітряних сил Чехії у 2001 році, двомісний — у 2007-му.
На цей час чеські ВПС мають 16 одномісних L-159A та 8 двомісних L-159T.
Нагадаємо, у Польщі також заявили про підготовку до передавання Україні до 9 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни.