Україна отримає "мисливців за дронами": що відомо про літаки, які може передати Чехія

Легкі штурмовики L-159 / © Міністерство оборони Чехії

Президент Чехії Петр Павел зісля переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Києві повідомив про готовність його країни посилити українську авіацію бойовими літаками, які допоможуть ефективніше боротися з російськими безпілотниками.

Експерти Defense Express вважають, що йдеться про легкі штурмовики L-159, які перебувають на озброєнні чеської армії.

Серед озброєння, яке може використовувати цей бойовий літак — некеровані та керовані авіабомби, авіаційні гармати, ракети «повітря-поверхня» AGM-65 Maverick, а також ракети «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder.

Окрім того, легкі штурмовики L-159 оснащені бортовою радіолокаційною станцією FIAR Grifo L виробництва італійської компанії Leonardo, а також можуть використовувати контейнер Litening для застосування високоточного озброєння.

Саме такі літаки можуть забезпечити додаткові можливості у боротьбі із російськими «Шахедами».

Відомо, що штурмовик L-159 здійснив перший політ у 1997 році. Одномісний варіант літака був взятий на озброєння Повітряних сил Чехії у 2001 році, двомісний — у 2007-му.

На цей час чеські ВПС мають 16 одномісних L-159A та 8 двомісних L-159T.

Нагадаємо, у Польщі також заявили про підготовку до передавання Україні до 9 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни.