Україна отримає ракети-винищувачі реактивних "Шахедів": що відомо про нову зброю

Американські авіаційні ракети сімейства AIM вже кілька років перебувають на озброєнні Збройних сил України. Їх застосовують як із винищувачів F-16, так і з наземних зенітних комплексів NASAMS. Серед основних цілей — ворожі гелікоптери, реактивні безпілотники та крилаті ракети.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Там зазначили, що під час нещодавніх перемовин із міністром оборони України Михайлом Федоровим очільник Міноборони Канади Девід Макгінті підтвердив передавання нової партії ракет AIM для України.

У Міноборони пояснили, які саме модифікації використовуються та чим вони відрізняються.

Наразі існує близько десяти версій ракет AIM, однак українські військові активно застосовують три основні модифікації.

Ракета AIM-9 Sidewinder: технічні характеристики

AIM-9 Sidewinder — найкомпактніша ракета у лінійці. Призначена для ближнього повітряного бою та ефективна проти гелікоптерів і безпілотників. Довжина — близько 3 метрів, вага — приблизно 90 кг. Оснащена уламково-фугасною бойовою частиною масою 9 кг із титановими уражаючими елементами. Максимальна швидкість сягає 3 000 км/год, дальність ураження — до 35 км. Наведення здійснюється за допомогою інфрачервоної головки, а підрив — неконтактним лазерним або радіочастотним підривником.

AIM-120 AMRAAM — знищувачка дронів і крилатих ракет

Ракета середньої дальності, здатна знищувати гелікоптери, літаки, крилаті ракети та реактивні дрони. Її ключова перевага — можливість уражати цілі поза межами прямої видимості завдяки активній радіолокаційній головці самонаведення (власному радару). Довжина — 3,7 метра, маса — близько 160 кг. Розвиває швидкість до 4 900 км/год. Бойова частина — 20 кг. Базова версія має дальність до 75 км, а модернізовані варіанти — до 180 км.

AIM-7 Sparrow — найбільша ракета серії

Ракету AIM-7 Sparrow використовують для знищення гелікоптерів, літаків, крилатих ракет та реактивних безпілотників типу Shahed-234 («Герань-3»). Довжина становить 3,7 метра, вага — близько 230 кг. Оснащена уламково-фугасною бойовою частиною масою 39 кг. Максимальна швидкість — до 4 900 км/год, дальність ураження — до 70 км. Має напівактивну радіолокаційну систему наведення.

Чим особливі ракети AIM

Ефективність ракет серії AIM пояснюється кількома чинниками: використанням принципу «випустив — забув», стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби, різними типами наведення та високою маневреністю. Крім того, система постійно модернізується, що дозволяє адаптувати її до нових загроз на полі бою.

Нагадаємо, в України з’явилася протидія російським крилатим ракетам. Саме про це шлося під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з канадським колегою Девідом Макгінті.

За офіційними даними, ракети AIM уже перебувають у процесі трансферу.

Нагадаємо, Канада надала Україні 2,5 млрд канадських доларів. Про це стало відомо минулого року, коли президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Канади.