Україна перенесла бої до Росії: як далекобійні дрони та ракети змінюють перебіг війни

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Розвиток далекобійних безпілотників і ракет, а також підтримка європейських партнерів дозволили Києву перенести бойові дії на територію країни-агресорку Росію.

Про це пише The New Yorker.

Видання зазначає, що останніми тижнями президент США Дональд Трамп став значно позитивніше оцінювати перспективи України у війні. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі він заявив, що між ними склалися хороші відносини, а українські удари по території РФ назвав «ескалацією, яка може допомогти наблизити завершення війни».

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Під час саміту Трамп запитав Зеленського, чи погодився б той поїхати до Москви на переговори з Володимиром Путіним.

«Це було б небезпечно. Там дуже багато українських дронів», — відповів український президент.

Війна отримала другий фронт

Як зазначає The New Yorker, сьогодні війна фактично ведеться на двох фронтах.

Перший — традиційний, на сході України, де російські війська продовжують наступ у Донецькій області. Водночас темпи просування окупантів суттєво сповільнилися. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Росія щомісяця втрачає понад 30 тисяч військових, просуваючись на окремих ділянках менш ніж на 100 метрів за добу.

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Другий фронт відкрився у повітрі над Росією.

За останні тижні Україна повідомила про ураження низки стратегічних об’єктів РФ, серед яких:

нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі;

центр супутникового зв’язку поблизу Москви;

завод у Волгограді, який виробляє компоненти для російських ракет;

великі нафтопереробні заводи в Московській та Омській областях.

Окремо журналісти звертають увагу на ситуацію в окупованому Криму, де після регулярних українських ударів спостерігається дефіцит пального та перебої з електропостачанням. Через це окупаційна влада навіть скасувала всі дитячі літні табори до кінця сезону.

Європейські гроші, американська розвідка та українське виробництво

Видання наголошує, що США фактично припинили прямі поставки озброєння Україні, однак продовжують надавати розвідувальну інформацію, необхідну для ударів по важливих цілях у глибині Росії.

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Водночас європейські країни активно фінансують розвиток українських далекобійних можливостей.

Зокрема:

Німеччина виділила 300 млн євро на розвиток далекобійних систем;

Нідерланди спрямували 500 млн євро на виробництво дронів та іншого озброєння;

Європейська комісія надала Україні майже 4 млрд євро на розвиток сучасних безпілотних технологій.

Аналітик Микола Бєлєсков пояснив, що для успішних далекобійних ударів критично важливою залишається американська розвідка.

«Для ударів на великі відстані потрібно розрахувати маршрут польоту, висоту, способи обходу систем ППО. І для цього нам усе ще дуже потрібні США», — сказав він.

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Україна різко наростила виробництво далекобійних дронів

The New Yorker зазначає, що ключовою зміною стало не лише вдосконалення українських безпілотників, а й різке збільшення їхнього виробництва.

Генеральна директорка компанії Fire Point Ірина Терех розповіла, що якщо протягом усього 2024 року підприємство виготовило трохи більше двох тисяч далекобійних FP-1, то зараз такий обсяг виробляється приблизно за десять днів.

Крім того, Україна активно розвиває власні крилаті ракети. Однією з них стала FP-5 Flamingo, здатна уражати цілі майже за 3200 км та нести бойову частину вагою понад тонну.

Експерти наголошують, що найбільшого ефекту такі ракети досягають лише у складі масштабних комбінованих атак із застосуванням десятків або навіть сотень безпілотників.

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Росія зіткнулася з новою проблемою

На думку експертів, Москва опинилася в ситуації, яку сама роками створювала для України.

Тепер російським військовим доводиться захищати величезну територію країни, численні нафтобази, військові заводи та логістичні вузли.

«У них занадто багато об’єктів, які потрібно прикривати, і недостатньо систем протиповітряної оборони, щоб захистити все одночасно», — зазначив Бєлєсков.

За оцінкою джерела видання у Москві, величезна територія Росії, яка історично вважалася її стратегічною перевагою, тепер дедалі більше перетворюється на слабке місце, адже створює колосальні труднощі для захисту критичної інфраструктури.

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Сили спецоперацій раніше дісталися до останнього великого бензинового НПЗ Росії.

Також стало відомо, що Україні почали передавати ліцензії на виробництво ракет для Patriot.

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