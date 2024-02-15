Україна планує купувати турецькі винищувачі п'ятого покоління: посол розповів деталі

В Україні вже знають, де їх використовувати.

Україна у майбутньому планує купувати турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN.

Відповідну заяву зробив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає CNN Türk.

За словами посла, ця ідея не нова, а виникла ще до повномасштабної війни.

"Однак в України є досвід і хороший партнерський лейбл, і ми можемо швидко виробити техніку з тими характеристиками, які так необхідні для цього літака. Створення такого проєкту також принесе значну користь турецькій стороні. Бо мати власне виробництво, що базується на нових технологіях, - це прогрес не лише у зміцненні безпеки та оборони, а й у конкурентоспроможності на ринках", - сказав посол.

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Він розповів і про те, що у KAAN є повний потенціал, щоб конкурувати з F-35 і F-22, і це історія майбутнього.

"Отже, як ми вже говорили, якщо нам вдасться домогтися успіху і запобігти впливу третіх сторін як на Сході, так і на Заході, ми будемо одними з найсильніших у регіоні", - додав він.

Посол зазначив, що Україна не тільки купить KAAN, а й користуватиметься ним.

"Ми також знаємо, де його використовувати", - підсумував він.

Нагадаємо, очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про швидке передавання Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання.

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