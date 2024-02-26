Україна планує розпочати з Болгарією спільне виробництво зброї - Зеленський

Україна планує розпочати спільне оборонне виробництво з Болгарією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної конференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

За його словами, Болгарія докладає зусиль у Чорному морі щодо розширення торгових каналів та відновлення судноплавства. Зокрема, Київ домовився з Софією покращити українську логістику та інфраструктуру.

"Україна дуже зацікавлена в спільному оборонному виробництві з Болгарією. З іншими державами теж, але передусім з тими, хто має великий потенціал в оборонному секторі. На мою думку, це буде якісною кооперацією, тому що Болгарія зможе отримати і робочі місця, і гроші в свою економіку. А для України, я вважаю, ми закриємо ті дефіцитні потреби, які сьогодні маємо", - зазначив Зеленський.

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Глава держави наголосив, що співпрацювати з Болгарією хочуть не лише під час війни, а й після її завершення.

Зеленський наголосив і на тому, що Болгарія також допомагає встановлювати правду щодо воєнних злочинів росіян і готова приєднатися до роботи з притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії.

Раніше стало відомо, що Болгарія відмовиться від ядерного палива з Росії та замінить його американським на єдиній в країні атомній електростанції "Козлодуй".

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