Безпілотники

Реклама

Після чотирьох років повномасштабної війни з масовим застосуванням безпілотників Україна стала одним із головних європейських центрів компетенцій у сфері перехоплення дронів, побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та розвитку безпілотних технологій.

Про це йдеться у матеріалі Foreign Affairs.

У виданні підкреслюється, що за час війни Україна навчилася застосовувати ці технології у великих масштабах, із високою ефективністю та відносно низькою вартістю. Водночас дорогі та дефіцитні системи ППО США, зокрема Patriot і THAAD, не завжди відповідають викликам сучасного поля бою. Автори звертають увагу і на дисбаланс вартості: для знищення російського дрона «Шахед» приблизною ціною 35 тисяч доларів інколи застосовували ракети вартістю близько 3,7 мільйона доларів.

Реклама

У цьому контексті наголошується, що Європі доведеться враховувати український досвід, якщо вона хоче бути готовою до сучасних конфліктів. Українська армія нині розглядається як найбільш численна та найбільш бойово загартована в Європі. При цьому оборонні виробничі потужності України оцінюються у 25–40 млрд доларів, але значна їх частина не використовується через нестачу інвестицій. Залучення капіталу європейських компаній могло б змінити цю ситуацію, зазначає автор.

Окремо у матеріалі описується трансформація українського оборонно-промислового комплексу. До 2022 року він був відносно невеликим за європейськими стандартами, а витрати на закупівлю озброєння не перевищували одного мільярда доларів. Після початку повномасштабного вторгнення розвиток галузі суттєво пришвидшився.

«Результати виявилися надзвичайними, особливо в галузі безпілотних систем. На початку 2025 року українські солдати використовували дрони в 80–85 відсотках усіх ударів на передовій. Сьогодні Україна застосовує FPV-дрони з, керовані пілотами через пряму трансляцію, вартість яких становить від 500 до 2000 доларів за одиницю, що дозволяє збройним силам вражати десятки тисяч цілей щомісяця», — зазначає автор.

Також Україна розширила свій арсенал ракетами великої дальності, зокрема FP-5 Flamingo, які здатні уражати цілі на відстані до 1 800 миль (майже 3 тисячі кілометрів), включно з російськими військовими базами та нафтопереробними заводами. Також створено дрони-перехоплювачі, що ефективно знищують російські безпілотники, а морські дрони фактично витіснили російський флот із західної частини Чорного моря.

Реклама

Наразі понад 200 українських компаній працюють над розробкою безпілотних наземних систем. Україна також випереджає більшість європейських країн у сфері технологій, які визначатимуть характер війни в найближче десятиліття, зокрема в автономній навігації без GPS в умовах активного радіоелектронного придушення.

Автор наголошує, що оборонна промисловість Європи сьогодні не готова до затяжної війни високої інтенсивності, а її виробничі можливості значно нижчі за потреби стримування потенційних загроз.

Найбільш показовою є ситуація у сфері дронів. Під час навчань у травні минулого року українські спеціалісти продемонстрували ефективність своїх систем, умовно «знищивши» два батальйони НАТО ще до того, як ті встигли розгорнути власні безпілотники.

«Україна може виробляти до десяти мільйонів дронів на рік. Уся американська база з виробництва малих дронів виробляє менше 100 000; європейські показники не набагато кращі. І на відміну від України, ані США, ані Європа суттєво не інтегрували дрони у свою доктрину, навчання та інституційні рамки», — акцентує видання.

Реклама

У підсумку автор матеріалу наголошує, що Європа має розглядати Україну як невід’ємну частину своєї безпекової архітектури, а поглиблення співпраці здатне зміцнити обороноздатність усього континенту.

Раніше повідомлялося, що Україна наразі є єдиною країною в Європі, яка має власну крилату ракету з дальністю понад 1500 кілометрів.

Ми раніше інформували, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 з дальністю до 850 км будуть загрожувати масованими ударами по Москві уже влітку цього року.