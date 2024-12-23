Україна працює над ракетою, здатною долетіти до Москви – The Economist

Низька вартість ракети може стати ключем до успіху в українських військових операціях і привабити іноземні інвестиції.

Україна розробляє ракету “Трембіта”, здатну досягти Москви. Процес створення зайняв лише півтора року, що є значним досягненням, адже зазвичай виробництво ракет триває десятиліттями.

Про це повідомило видання The Economist.

"Двигун "Трембіти" – це сучасна 200-долларове перероблення імпульсного реактивного двигуна, вперше використаного на німецькій бомбі ФАУ-1 у 1944 році. Базова "Трембіта" летить зі швидкістю 400 кілометрів на годину і має дальність польоту 200 кілометрів. Розробляють більшу і потужнішу модель, яка зможе долетіти до Москви. Серійне виробництво розпочнеться після фінальних польових випробувань", – пояснюють журналісти.

Карта ймовірної дальності "Трембіти"

Україна сподівається, що ця розробка посприяє відродженню національної промисловості та забезпечить країну засобами оборони на фоні невизначеності щодо подальшої військової допомоги від Заходу. Михайло Федоров зазначив, що 2025 рік має стати переломним для української крилатої ракети.

Як зазначають у виданні, Київ намагається проникнути глибоко в російську територію, повторюючи дії агресора. Орієнтовна вартість ракети “Трембіта” варіюється від 3 тисяч доларів за базову версію з приманкою до 15 тисяч доларів за варіант з боєголовкою масою 20-30 кілограмів, що є відносно низькою ціною для ракети. Низька вартість може стати ключем до успіху в українських військових операціях і привабити іноземні інвестиції.

Нагадаємо, що Україна має в арсеналі нову зброю – "лазерний тризуб", яка здатна збивати дрони та працювати як ППО.