Україна пропонує НАТО створити авіаційну коаліцію - речник Повітряних сил

Авіаційну коаліцію можна створити за прикладом вже існуючої танкової.

Україна пропонує країнам НАТО створити спільну авіаційну коаліцію, яка могла б стати аналогом вже створенні танкової.

Про в ефірі єдиного телемарафону заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Він повідомив, що 16 березня завершився симпозіум серед командувачів Повітряних сил країн НАТО, в якому брав участь командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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"Наголосив він на багатьох речах, які зараз відбуваються на фронті... Він звернувся з пропозицією створити саме авіаційну коаліцію під гаслом "Перемога у небі кується на землі"", - сказав Ігнат.

Ігнат зазначив, що створення такої коаліції можна зробити за прикладом вже існуючої танкової. Речник Повітряних сил заявив, що, ймовірно, найближчим часом західні партнери дадуть відповідь на українську пропозицію.

"Зрозуміло, що не все можна говорити. Тому що такі речі не є публічними. Тому хочеться найближчим часом бачити ще кращі новини", - додав він.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат заявляв, що винищувачі F-16 потрібні Україні для захисту від ворожих ракетних обстрілів по містах та критичній інфраструктурі.

Крім того, ми раніше речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що цілями ворога можуть бути урядові будівлі, так звані "центри ухвалення рішень" та інфраструктурні об'єкти.

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