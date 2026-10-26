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«Чекаємо на підпис Гегсета майже місяць»: Зеленський зробив тривожну заяву про дефіцит ракет до Patriot
ЗСУ потрібні ракети до Patriot і NASAMS. Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета.
Україна працює над постачанням в Україну перехоплювачів для ППО, насамперед ЗРК Patriot. Для цього працюють із партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, очікують дій від міністра оборони США Піта Гегсета щодо постачань.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за результатами селекторної наради.
«Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для Patriot та NASAMS. Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами», — заявив український лідер.
Прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів щодо ситуації в регіонах щодо відновлення енергетики після російських ударів. Роботи тривають фактично без перерви.
Також окремо обговорили підготовку до зустрічі «Рамштайну» у листопаді. Зеленський наголосив, що важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. А кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей.
Ракети до Patriot для України — останні новини:
Україні критично бракує ракет для Patriot. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україні потрібні сотні ракет-перехоплювачів PAC-3 для захисту від російських балістичних атак. Станом на 7 жовтня в запасі залишалося лише 10 таких ракет.
Міністр оборони США Піт Гегсет досі не схвалив передавання Україні значної партії ракет-перехоплювачів Patriot, які вже оплатили союзники Києва. Видання The Washington Post із посиланням на американських посадовців зазначило, хто затримує постачання. За інформацією видання, навіть якщо ракети перебувають у розпорядженні інших держав, для їх передавання Україні потрібен дозвіл США. Остаточне рішення залежить від американського оборонного відомства.
Водночас глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив, що Польща не має запасів ракет-перехоплювачів Patriot, які могла б передати Україні. Він визнав, що ситуація з такими ракетами стає дедалі складнішою.