Україна розблокує експорт зерна після отримання F-16 - Кулеба

Україна зможе відновити експорт свого зерна на світовий ринко через Чорне море після того, як отримає від країн Заходу винищувачі F-16.

Таку думку висловив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує France24.

Він заявив, що чим швидше Україна отримає F-16, тим швидше відновить поставки зерна.

"Так звичайно, коли ми отримаємо F-16, тоді ми не будемо залежати від російського шантажу в питанні експорту українського зерна на світові ринки. Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше ми зможемо запустити новий (зерновий – ред.) коридор, який буде захищений й ефективний, і який буде працювати без жодних перешкод. Тонни українського зерна будуть доставлені на світові ринки, що призведе до стабілізації цін, їхнього зниження та допоможе людям уникнути голоду", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що найголовнішим пунктом стане те, що Росія більше не зможе шантажувати світ.

Крім того, Кулеба заявив, що вимога кількох європейськи країн продовжити заборону на експорт української агропродукції після 15 вересня — є неприйнятною.

"Вимога деяких країн на продовження обмежень ЄС (на український агроімпорт – ред.) після 15 вересня також йде у розріз з їхніми інтересами. Потрібно також пам’ятати, що однією з причин чому Росія знищує українську зернову інфраструктуру є те, що вона хоче спровокувати додаткову напругу між Україною та її поважними сусідами. Нам не потрібно грати на руку Путіну. Ми не повинні грати в його гру. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, друзями, сусідами, аби уникнути ситуації, коли Путін буде потирати руки й сміятися, коли інші країни наполягатимуть на тому, щоб українське зерно не було імпортовано в їхні країни", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення експорту продовольства з України, націлившись на цивільні кораблі в Чорному морі.

Крім того, ми раніше інформували, що для вищого воєнно-політичного керівництва РФ росіяни підготували закриту підсумкову ""Доповідь"", у якій йдеться про технології, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи "зернового коридору" і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

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