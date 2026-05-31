Україна розробляє унікальні «розумні міни»: в чому їх особливість

Нові міни для ЗСУ / © Оперативне командування "Захід"

Реклама

В Україні працюють над створенням мін, до яких планують інтегрувати штучний інтелект для автоматичного розпізнавання цілей.

Про це в Одесі під час Чорноморського безпекового форуму (Black Sea Security Forum) розповів в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, повідомляє УНІАН.

За його словами, нові технології мають дозволити системі самостійно визначати, хто саме наближається до вибухового пристрою та чи потрібно його активувати.

Реклама

Посадовець зазначив, що йдеться про значно ширшу ідентифікацію, ніж традиційний принцип «свій-чужий».

«Процесом займатиметься ШІ, який ідентифікуватиме цілі — ідентифікація буде не лише на рівні „свій-чужий“», — пояснив Борняков.

Він додав, що система зможе аналізувати різні характеристики об’єкта.

«Вона визначатиме, хто саме наближається до пристрою — дитина, доросла людина, цивільний, військовий, чи озброєна особа тощо», — сказав посадовець.

Реклама

Як приклад він навів кілька можливих сценаріїв роботи такої технології.

«Наприклад, якщо штучний інтелект бачить, що хтось іде по мінному полю, і ця людина нижча за 1 метр, то міна не вибухне, бо ШІ розуміє, що це дитина», — зазначив Борняков.

За його словами, аналогічний підхід може застосовуватися й в інших випадках.

«Або, якщо на бронежилеті написано „ООН“, то міна теж не спрацює. Або, якщо людина нічого металевого не має при собі, — також не спрацює, за оцінюванням штучного інтелекту», — пояснив він.

Реклама

На завершення посадовець висловив переконання, що така система зможе працювати без постійного втручання людини.

«Я думаю, це може працювати автономно», — сказав Борняков.

Раніше повідомлялося, що перші у світі людиноподібні роботи зʼявилися в Украхні в зоні бойових дій.

Ми раніше інформували, що українська компанія Fire Point разом із партнерами з ЄС створює новий комплекс ППО Freya, який називають аналогом Patriot.

Реклама

Новини партнерів