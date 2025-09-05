Україна розробляє унікальну ракету: експерт пояснив, чому такої зброї в світі немає

Крилата ракета "Фламінго" / © Associated Press

Україна займається створенням нових типів озброєння, які раніше у світі не розроблялися через відсутність потреби. Зокрема, йдеться про нову ракету «Фламінго».

На цьому наголосив, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу «Київ24».

«Ми йдемо в напрямку тієї зброї, яка тривалий час скорочувалась або знищувалась, тому що [у ній] не було потреби», — зазначив він.

Як приклад він навів крилату ракету «Фламінго», яку виробляє компанія Fire Point — із дальністю до 3 000 км і бойовою частиною у 1000 кг.

«Це зразок озброєння, якого не існує в світі, тому що не було таких потреб. У нас є потреба навантажувати протиповітряну оборону ворога. У нас є потреба завдавати значних ударів з великою кількістю корисного навантаження», — пояснив Храпчинський.

За його словами, застосування ракет «Фламінго» у Криму було тільки «репетицією» використання цієї зброї.

Раніше авіаційний експерт Анатолій Храпчинський висловив припущення, що нові українські ракети «Фламінго» цілком здатні знищити незаконно збудований росіянами Кримський міст.

Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, суботу вранці українські війська вдарили по російському військовому об’єкту на березі Перекопської затоки в районі міста Армянськ в анексованому Криму ракетами «Фламінго».