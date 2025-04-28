Безпілотник

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Україна нарощує можливості використання безпілотників на полі бою, комбінуючи це і іншими засобами, щоб запобігти просуванню на фронті російським загарбникам.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Україна показала, що вона здатна швидко нарощувати виробництво безпілотників у великих кількостях, а також закуповувати їх за кордоном. Це сприяє обороні лінії фронту, а також дає можливості завдавати значних ударів по ворогу, а також безпосередньо по його території, щоб порушувати матеріально-технічне забезпечення російської армії.

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«Як українські, так і російські сили частіше використовують волоконно-оптичні безпілотники для ударів по позиціях один одного, а протягом останніх кількох місяців успішно використовували FPV для перехоплення великих розвідувальних безпілотників», — йдеться у звіті.

Крім того, Україна та РФ застосовують інновації для покращення роботи безпілотників на полі бою і постійно ведуть боротьбу між собою за покращення результатів.

«Українські та російські збройні сили впроваджують нові адаптації протягом місяців, а не років, і постійно експериментують, посилюючи цикл зворотнього зв’язку все більшої залежності від технологій і тактичних інновацій для збереження переваг на полі бою», — заявили в ISW.

Експерти зазначають, що інновації та нові концепції, які будуть створені в Україні, стануть основою для війн майбутнього.

Раніше повідомлялося, що Україна очолила рейтинг світових імпортерів основних видів озброєнь за період 2020—2024 років, наростивши постачання зброї майже в 100 разів порівняно з попереднім п’ятирічним періодом.

Ми раніше інформували, що Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по заводу «Шахедів» у глибокому тилу РФ.