Україна створила нову ракету "Рута": Зеленський повідомив деталі про її випробування

Також президент нагадав про старт серійного виробництва ракети "Паляниця".

Президент України Володимир Зеленський відзначив успішні випробування нової ракети "Рута".

Про це президент сказав під час вручення Національної премії ім. Бориса Патона 10 грудня.

Зеленський відзначив внесок науки в обороноздатність країни, зокрема, наголосивши на успішних випробуваннях нової ракети "Рута".

Також стало відомо, що перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло".

"Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше військові експерти також розповідали про дрон-ракету "Пекло".

А влітку 2024 року відбулося перше у світі застосування абсолютно нового класу зброї — української ракети-дрона "Паляниця". Тоді цією зброєю було успішно вражено ворога, про що заявив президент України Володимир Зеленський.

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