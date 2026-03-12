Україна створює власний "Залізний купол": у Повітряних силах розкрили деталі

У Повітряних силах заявили про роботу над системою ППО / © tsn.ua

Реклама

В Україні працюють над створенням нової системи протиповітряної оборони, яка за своїм принципом нагадуватиме ізраїльський «Залізний купол».

Про це повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

За його словами, українська модель ППО не буде повною копією ізраїльської системи. Основна причина — значно більша територія України, яку неможливо повністю захистити виключно дорогими ракетами на кшталт Patriot або IRIS-T.

Реклама

«Він буде відрізнятися від ізраїльського, тому що наш купол повинен бути набагато більшим. На нашому куполі, скажімо, ізраїльський купол — це маленька плямочка, якщо говорити про масштаби», — пояснив він.

Єлізаров зазначив, що фахівці вже визначили чотири ключові елементи, які стануть основою майбутньої оборонної системи. Робота над проєктом ведеться відповідно до затвердженого плану.

Очікується, що нова система дозволить більш ефективно протидіяти повітряним загрозам і стане важливою складовою багаторівневої оборони українського неба.

Що таке «Залізний купол»

«Залізний купол» (Iron Dome) — це ізраїльська система протиповітряної оборони (ППО). Вона призначена для перехоплення ракет малої та середньої дальності, артилерійських снарядів і БпЛА. Система ППО захищає міста та стратегічні об’єкти від повітряних атак.

Реклама

За даними Ізраїлю, «Залізний купол» може перехоплювати понад 85-90% ракет, що становлять реальну загрозу.

Водночас нове загострення на Близькому Сході виявило, що «Залізний купол» Ізраїлю пробили ракети «Хезболли». Днями бойовики терористичного угруповання з Лівану випустили 100 ракет. І лише половину з них Ізраїль збив. Про це повідомили в «Цахалі». У відповідь на обстріл ізраїльські військові вже знищили десятки ракетних установок та бойовиків «Хезболли». А також, за даним видання The Post, Ізраїль готується до наземного вторгнення в Ліван.

​