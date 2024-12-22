Україна створює армію дронів: як інновації допомагають випереджувати Росію

Україна робить ставку на вільний ринок для зміцнення оборони, створюючи армію дронів завдяки приватним компаніям, що з’явилися вже після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Одним із прикладів є компанія Ark Robotics, заснована підприємцем Андрієм Бондаренком. Не маючи досвіду у військових технологіях, він разом із партнером створив перший наземний вибуховий безпілотник за місяць.

“Ніяких державних контрактів чи погоджень не було потрібно”, — підкреслюють розробники.

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Уже через рік компанія залучила понад мільйон доларів інвестицій і розробила 20 нових моделей дронів, серед яких техніка для далеких дистанцій.

Україна активно розвиває оборонний сектор через зниження податків, дерегуляцію та грантову підтримку. Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

“Щоб перемогти Росію, ми не можемо просто робити те, що вони роблять. У них завжди буде більше ресурсів. Тож ми маємо покладатися на підприємців та інновації”.

Попри зусилля, виклики залишаються. Часті перебої з електропостачанням змушують виробників працювати на генераторах, що суттєво збільшує витрати. Деякі компанії навіть розглядають можливість перенесення виробництва за кордон. Проте, за словами операційного керівника Ark Robotics Андрія Удовиченка: “Ми маємо проявити креативність”.

Інший приклад — стартап “Вирій Дрон”, який виріс із 10 дронів на місяць до 10 000 завдяки швидкому реагуванню на потреби фронту.

“Росіяни почали виробляти багато глушилок”, — пояснює засновник компанії Олексій Бабенко. — “Ми створюємо нові частоти, вони — нові глушилки”.

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Попри оптимізм, інвесторів у цій галузі поки що небагато. Як зазначив інвестор Перрі Бойл: “Є багато покупців, але інвестиції ще обмежені”.

Проте, уряд і приватний сектор впевнені, що інноваційний підхід допоможе Україні випередити Росію.

Нагадаємо, що Україна отримала від США понад 5 тисяч безпілотників Phoenix Ghost (Привид Фенікса), інформація про які тримається в надзвичайному секреті. Місце їх виготовлення донедавна зберігалося в таємниці, а перед відправленням до України з них стирають всі відбитки пальців, щоб не наражати працівників підприємства на небезпеку помсти з боку росіян.