Україна та Фінляндія розробили новий БпЛА зі збільшеним радіусом ураження

Новинка буде представлена на заході SecD Day, що проходить у Гельсінкі з 29 січня.

Фінська компанія Insta, у партнерстві з українськими фахівцями, створила новий безпілотник для Сил оборони України — дрон Steel Eagle. У порівнянні з попередніми моделями, він має збільшений радіус дії.

Про це повідомило видання Yle.

Фінська компанія Insta стала стратегічним партнером Збройних сил України, розробивши новий безпілотник Steel Eagle ER extended range — "сталевий орел збільшеного радіуса дії" — з урахуванням потреб українських бійців. Цей дрон, який наразі проходить випробування, призначений для знищення піхоти та має велику дальність дії.

"Якщо він працює тільки у Фінляндії, то не можна зрозуміти, яким має бути пристрій. В Україні йде війна, тому продукт розробляли з урахуванням тамтешніх умов", — зазначив директор з продажу та маркетингу оборонного бізнесу Insta Тууре Лехторанта.

Українські інженери розробили унікальний пропелер, а фінська компанія оснастила його потужним зарядом, що містить вибухівку та вольфрамові й сталеві кулі.

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Вольфрам, завдяки своїй високій температурі плавлення та міцності, активно використовується у військовій техніці. Кулі Steel Eagle здатні пробивати дахи звичайних і легкоброньованих авто з висоти кількох десятків метрів, хоча основне завдання цього дрона — знищення піхоти. За допомогою трьох таких БПЛА можна ліквідувати ворогів на території футбольного поля.

Новий дрон оснащений системою радіоуправління та здатний виконувати роль передавача даних. До нього додаються спеціальні окуляри для оператора, які дозволяють бачити навколишнє середовище "від першої особи". Новий БПЛА здатний працювати на великій відстані та ефективно протистояти можливим перешкодам.

Нагадаємо, українські Повітряні сили отримають Mirage 2000-5 від Франції до кінця першого кварталу 2025 року.

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