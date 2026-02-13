ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Німеччина вперше в історії вироблятиме українські дрони

Перший спільний німецько-український завод дронів почав працювати.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Скрін з відео

Скрін з відео / © скрін з відео

У Німеччині розпочало роботу перше німецько-українське спільне підприємство, яке виробляє безпілотні літальні апарати для Збройних сил України. Уже виготовлено перший ударний дрон, а до кінця року планується передати Україні 10 тисяч таких БпЛА.

Про це повідомив президент України Володими Зеленський під час візиту на завод.

«Сьогодні ми на першому німецько-українському спільному підприємстві, яке вже виробляє дрони для української армії. Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська», — сказав він.

Президент наголосив, що Україна давно працювала над відкриттям виробничих ліній у Європі, і нині це перше підприємство в Німеччині стало реальністю:

«Перше в Німеччині. Це реальний результат. Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів».

На підприємстві вже запущено виробництво ударних і розвідувальних дронів, оснащених сучасними системами штучного інтелекту. Вони допомагатимуть українським військовим у захисті території та проведенні бойових операцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна виробляє велику кількість безпілотних літальних апаратів для потреб Збройних сил України та оборони загалом.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie