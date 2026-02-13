Німеччина вперше в історії вироблятиме українські дрони

Скрін з відео / © скрін з відео

Реклама

У Німеччині розпочало роботу перше німецько-українське спільне підприємство, яке виробляє безпілотні літальні апарати для Збройних сил України. Уже виготовлено перший ударний дрон, а до кінця року планується передати Україні 10 тисяч таких БпЛА.

Про це повідомив президент України Володими Зеленський під час візиту на завод.

«Сьогодні ми на першому німецько-українському спільному підприємстві, яке вже виробляє дрони для української армії. Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська», — сказав він.

Реклама

Президент наголосив, що Україна давно працювала над відкриттям виробничих ліній у Європі, і нині це перше підприємство в Німеччині стало реальністю:

«Перше в Німеччині. Це реальний результат. Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів».

На підприємстві вже запущено виробництво ударних і розвідувальних дронів, оснащених сучасними системами штучного інтелекту. Вони допомагатимуть українським військовим у захисті території та проведенні бойових операцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна виробляє велику кількість безпілотних літальних апаратів для потреб Збройних сил України та оборони загалом.