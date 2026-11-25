Україна виокристовує нову систему ППО / © Associated Press

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Українські військові почали використовувати нові зенітні ракетні комплекси «Десна», створені у співпраці з Норвегією.

Про це стало відомо після зустрічі міністрів оборони України та Норвегії 24 листопада, повідомляє NRK.

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Міністр оборони України Євгеній Хмара підтвердив, що нові комплекси вже залучені до протиповітряної оборони країни та успішно виконують бойові завдання.

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«Десна вже працює в Україні та показує ефективність у знищенні безпілотників, зокрема реактивних. Сьогодні з Норвегією обговорили подальше масштабування цього засобу», — зазначив він.

Своєю чергою, міністр оборони Норвегії Торе Сандвік повідомив, що протягом останніх місяців його країна придбала та передала Україні декілька таких систем. Наразі норвезький уряд опрацьовує можливості розширення проєкту, аби комплекси могли захищати більше українських регіонів.

До створення «Десни» долучилися українські інженери та норвезька оборонна компанія Kongsberg. Сандвік позитивно оцінив результати спільної роботи.

Особливістю комплексу є поєднання українських ракет і пускових установок із норвезькою системою управління вогнем. За словами очільника норвезького оборонного відомства, боєприпаси для цієї системи коштують дешевше за традиційні ракети-перехоплювачі, яких нині бракує на світовому ринку.

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Як зазначає Мілітарний, нова розробка має доповнити протиповітряні комплекси NASAMS, які Україна використовує від 2022 року. Завдяки нижчій вартості українських ракет їх можна виготовляти значними партіями, що особливо важливо для протидії масованим атакам безпілотників.

Також повідомляється, що у вересні на міжнародній виставці MSPO у Польщі «Укроборонпром» представив зенітну ракету РК-2ПЗ. Її призначено для застосування у комплексах «Десна» та модернізованих зенітних ракетних комплексах «Стрела-10». Боєприпас створили на основі української протитанкової ракети «Бар’єр».

За інформацією Defense Express, ще минулого року компанія Kongsberg оголосила про намір розробляти зенітні ракети на основі українських технологій. Для реалізації відповідних проєктів у лютому 2024 року було створено спільне українсько-норвезьке підприємство.

Аналітики припускають, що в «Десні» можуть використовувати систему управління вогнем і командні пункти від NASAMS. Спочатку ця технологія була розрахована на використання американських ракет AIM-9, AIM-120 та AMRAAM-ER.

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Однак такі боєприпаси потрібні також бойовій авіації, через що вони залишаються дефіцитними та дорогими. Саме тому для нового комплексу розглянули альтернативне ракетне озброєння українського виробництва.

«Вірогідно, система „Десна“ використовує 130-мм ракету РК-2ПЗ, яка походить від сімейства РК-2, що використовується у ПТРК „Бар’єр“. Вона має керування по лазерному променю та оснащена датчиками безконтактного підриву», — зазначили аналітики.

Водночас точні технічні характеристики ракети наразі не розголошуються. За попередніми оцінками, її вартість має бути нижчою, ніж у американських аналогів, що робить таке озброєння доцільним для знищення безпілотників.

Основним призначенням нової системи протиповітряної оборони називають захист українського неба від російських дронів.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом обговорив посилення української протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури від російських атак.

Ми раніше інформували, що Володимир Зеленський запропонував партнерам передати Києву ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T із наявних запасів, а натомість отримати новіші ракети, які Україна вже замовила і які виготовлять у майбутньому.

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