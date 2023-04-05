Україна та Польща погодили новий пакет військової допомоги — Зеленський

Погоджений пакет допомоги дуже потрібний для українських військових саме зараз.

Польща та Україна погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

Про це на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він заявив, що погоджений пакет допомоги дуже потрібний для українських військових саме зараз. Зеленський зазначив, що українські військові потребують допомоги, оскільки вони захищають свободу і незалежність не лише України, Польщі, Європи, а й усього світу.

"Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні і кожному й кожній з наших воїнів більше сили", - заявив президент.

Він також перерахував, що буде в новому пакеті допомоги: "Ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних Piorun, і ви молодці, що виробляєте такий важливий продукт, який захищає українські життя, МіГів та іншого озброєння, якого ми так потребуємо".

Своєю чергою в канцелярії польського премʼєра повідомили, що "прем'єр-міністр Моравецький та президент України Зеленський підписали протокол про наміри щодо співпраці у сфері постачання оборонного обладнання".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща незабаром передасть українським Збройним силам ще чотири винищувачі МіГ-29. Наразі Україна отримала від Варшави чотири бойові літаки.

Крім того, ми раніше інформували, що танки, які уряд Польщі передав українським військовим для захисту від російських агресорів, вже перебувають на полі бою.

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