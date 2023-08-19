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Україна та Швеція спільно виготовлюватимуть БМП CV-90

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Україна та Швеція спільно виготовлюватимуть БМП CV-90

Швецька бойова машина CV-90

Швеція та Україна посилили співпрацю щодо виробництво.

Представники України та Швеції у суботу, 19 серпня, підписали декларацію про спільне виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV-90.

Про це під час пресконференції заявив шведський прем'єр Ульф Крістерссон.

"Щиро вітаю сьогоднішню заяву про наміри, підписану ту кілька хвилин тому – спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо виробництва, навчання й обслуговування платформи CV-90", – зазначив прем'єр-міністр Швеції.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 серпня, повідомив про робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською.  

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Дата публікації
Перегляди
71
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