Україна та Швеція спільно виготовлюватимуть БМП CV-90

Швеція та Україна посилили співпрацю щодо виробництво.
Представники України та Швеції у суботу, 19 серпня, підписали декларацію про спільне виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV-90.
Про це під час пресконференції заявив шведський прем'єр Ульф Крістерссон.
"Щиро вітаю сьогоднішню заяву про наміри, підписану ту кілька хвилин тому – спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо виробництва, навчання й обслуговування платформи CV-90", – зазначив прем'єр-міністр Швеції.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 серпня, повідомив про робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською.
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