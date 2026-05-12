Україна та США готують масштабну угоду щодо дронів — CBS News

Вашингтон і Київ готують новий оборонний меморандум

Україна та Сполучені Штати наближаються до укладення нової оборонної угоди у сфері безпілотників. Сторони вже підготували проєкт меморандуму, який може стати першим кроком до масштабної співпраці у виробництві та експорті військових технологій.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

За даними журналістів, документ розробляли Державний департамент США та пані посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина. Йдеться про можливість експорту українських військових технологій до США, а також створення спільних підприємств із виробництва дронів разом з американськими компаніями.

На тлі війни між Іраном та Ізраїлем українські технології у сфері безпілотників привернули додаткову увагу союзників США. Як зазначає CBS News, Україна вже передавала партнерам на Близькому Сході дрони-перехоплювачі та фахівців для боротьби з іранськими Shahed, які Росія активно використовує проти українських міст.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Україна вже уклала оборонні угоди із Саудівською Аравією, Катаром та Об’єднаними Арабськими Еміратами. За його словами, ще майже 20 країн перебувають на різних етапах переговорів щодо подібної співпраці.

«Ми готуємо позитивні новини для України», — заявив Зеленський.

Українські технології дронів можуть вийти на американський ринок

За інформацією CBS News, українська сторона вперше запропонувала США співпрацю у сфері дронів ще у серпні 2025 року після операції «Павутина», під час якої українські безпілотники атакували російські військові літаки далеко в тилу РФ.

«Українські чиновники наголошують, що така співпраця буде вигідною для обох держав. США можуть допомогти фінансуванням та масштабуванням виробництва, тоді як Україна вже має значний досвід створення дешевих та ефективних бойових дронів», — повідомляє джерело.

Зокрема, один із українських виробників планує випустити понад 3 мільйони FPV-дронів 2026 року. Для порівняння, США 2025 року виготовили близько 300 тис. таких безпілотників.

Окрім цього, українські компанії активно розвивають технології радіоелектронної боротьби. Наприклад, деякі дрони вже можуть працювати без GPS-навігації, що дозволяє обходити системи глушіння сигналу.

Водночас переговори щодо ширшої оборонної угоди між Києвом і Вашингтоном поки стикаються з політичними труднощами. За даними CBS News, частина представників Білого дому та Пентагону раніше не підтримувала ідею передавання українських технологій.

Однак підготовка меморандуму може свідчити про зміну підходу та поступове просування домовленостей між двома країнами.

