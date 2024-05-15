Україна тисне на Байдена, щоб отримати дозвіл бити по РФ: що кажуть в Білому домі

Українські чиновники роблять новий поштовх, щоб змусити адміністрацію Байдена скасувати заборону на використання зброї, виготовленої в США, для нанесення ударів усередині Росії.

Про це пише Politico.

Як зазначається, цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися допомогою Конгресу в цьому питанні, яке, на їхню думку, накладає наручники на військові дії України, оскільки Київ намагається завдати удару по російських військових складах за кордоном.

Лише цього тижня десятки тисяч російських військових перейшли через кордон на північному сході України під час нападу, який українська розвідка очікувала місяцями. Росіяни завдають удару по перенапруженим українським підрозділам, що потребують техніки, які здають позиції під час перегрупування.

"Головна проблема зараз — це політика Білого дому щодо обмеження нашої здатності завдавати ударів по військових цілях у Росії", - заявив Давид Арахамія, голова правлячої в українському парламенті партії "Слуга народу".

Росія добре усвідомлює це обмеження та змогла сконцентрувати щонайменше 30 000 військових і обладнання на кордоні, не боячись бути враженою армійськими тактичними ракетними системами великої дальності, наданими США, які Україна використовувала для руйнівного впливу на російські війська всередині Україна.

Також читайте Путін заявив про готовність до переговорів, але назвав умови

"Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону всередині Росії, і ми нічого не могли з цим вдіяти", — заявила в окремому інтерв’ю Олександра Устинова, голова спеціальної парламентської комісії з питань озброєнь і боєприпасів.

Відповідаючи на прохання про коментар, двоє офіційних осіб США підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.

"Допомога призначена для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", — сказав один із чиновників, якому надали анонімність для обговорення делікатних питань.

Додамо, президент України Володимир Зеленський відповів, де Україна використовуватиме зброю, надану партнерами.

Читайте також: