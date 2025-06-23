Україна вдарила балістикою по РФ: Єрмак розкрив характеристики зброї

Сапсан / © Вікіпедія

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Україна офіційно розпочала масове виробництво власної балістичної ракети малої дальності «Сапсан», яка минулого місяця вперше була використана в бою. Ракета уразила російську військову ціль на відстані близько 300 км.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю The Times.

Бойова частина «Сапсана» містить 480 кг вибухівки — це більш ніж удвічі потужніше, ніж у відомої американської ракети ATACMS. Крім того, «Сапсан» здатен розвивати швидкість, що вп’ятеро перевищує швидкість звуку.

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Хоча офіційна дальність польоту української ракети засекречена, за оцінками експертів, вона може досягати до 500 км. Це дозволяє потенційно завдавати ударів по глибоких тилових позиціях противника, зокрема навіть по Москві, яка розташована приблизно на такій відстані від українського кордону.

На запитання журналіста, чи здатна ракета «Сапсан» дістати до столиці РФ, глава Офісу Президента Андрій Єрмак відповів: «У нас усе йде дуже добре. Думаю, ми зможемо здивувати наших ворогів ще не раз».

Він також утримався від прямої відповіді щодо можливості ураження всієї території РФ — від Камчатки до Калінінграда — після успішної операції «Павутина».

«Ми точно вміємо дивувати світ», — додав Єрмак. — «Це не така вже й погана звичка. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Давайте на цьому і зупинимося».

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Повідомляється, що Україна продовжує активно застосовувати ударні безпілотники, які вже здатні діставати до стратегічних цілей у глибині Росії. Проте, на відміну від дронів, балістичні ракети складніше перехопити російськими системами ППО, що робить «Сапсан» надзвичайно важливим елементом української стратегії стримування й наступу.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Defence Express Іван Киричевський розповідав про те, «Сапсана», за деякими оцінками, має перевагу у швидкості над американськими ATACMS, але поступається російським «Іскандерам». Втім, Киричевський не надає цим цифрам особливої ваги. За його словами, до кінця цього року Україна може побачити реальні результати у серійному виробництві вітчизняної балістичної ракети «Сапсан».