Україна вдічі збільшила виробництво зброї цього року: Шмигаль розкрив деталі

Україна цього року наростила виробництво зброї вдвічі, зокрема продовжує зростати виробництво дронів.

Про це сказав прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль на пресконференції в Києві.

Він зазначив, що один з пріоритетів – безперебійне фінансування Сил безпеки та оборони: від зарплат до дронів.

"Минулого року виробництво зброї зросло в три рази, і за перші 8 місяців цього року ми наростили виробництво ще в два рази від 2023 року, тобто ми прогресуємо", – сказав він.

За словами Шмигаля, продовжує зростати виробництво безпілотників, зокрема створено ринок дронів.

"Крім цього, цього року приділили увагу та створили ринок озброєння для дронів, боєприпасів", – додав він.

Цього року законтрактовано понад 1 млн дронів. Також, за його словами, зростає виробництво боєприпасів для артилерії, які є дефіцитними.

Водночас особлива увага приділяється розробці власних далекобійних рішень. Президент анонсував деякі з них.

Допомога від союзників

Прем'єр-міністр зазначив, що вже є перші домовленості про виробництво зброї з Данією.

"Для нас важливо, щоб кошти були спрямовані на фінансування українського виробництва. Разом з Данією такі проєкти вже реалізуються", – зазначив Шмигаль.

Додамо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки взимку не буде світла та чи будуть відключення взагалі.

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