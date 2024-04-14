Україна використовує французькі авіабомби: експерт відзначив важливий нюанс

У війні проти російських окупантів українські Повітряні сили застосували французькі керовані авіабомби AASM Hammer з винищувача Су-27.

На це звернув увагу в коментарі “24 каналу” військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, раніше було відомо, що ці бомби вдалося адаптувати до МіГ-29 та Су-24. “Ми бачимо, що працював Су-27. В такому випадку ми можемо використовувати її [авіабомбу AASM Hammer] на майже усій тактичній авіації. Окрім штурмовиків Су-25. Невідомо, чи можна інтегрувати туди цю бомбу”, – сказав Коваленко.

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Він зауважив, що бомба AASM Hammer має реактивний розгінний блок, що дозволяє долати великі відстані: залежно від модифікації — 50-70 кілометрів.

За словами експерта, французьку бомбу вирізняє висока точність, мовляв, російська КАБ може влучити за 500 метрів від цілі. Але такі промахи компенсуються кількістю

“На жаль, їх [російських КАБів] багато. Тут низька якість компенсується кількістю. А AASM Hammer має максимальне відхилення – 1 метр. А що таке 1 метр, коли бомба важить 250 кілограмів і більше?” - риторично запитує Коваленко.

На жаль, зазначив експерт, цих французьких бомб на озброєнні Повітряних сил України небагато - раніше говорили, що Франція передаватиме по 50 таких бомб на місяць. "Це небагато, але принаймні хоч якась кількість", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Павло Нарожний оцінив ефективність лазерної зброї, яку має намір передати на озброєння ЗСУ Британія.

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