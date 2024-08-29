Україна випробувала нову балістичну ракету вітчизняної розробки: що відомо про зброю — The War Zone

Нова українська балістична ракета, про яку повідомив президент України Володимир Зеленський, пройшла успішне випробування і може стати великим кроком у розвитку далекобійного ударного потенціалу країни.

Про це пишуть у своєму матеріалі військові фахівці профільного порталу The War Zone.

Фахівці проаналізували кілька аспектів функціоналу та особливостей загадкової балістичної ракети, про випробування якої без деталей розповів Зеленський.

28 серпня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що її далекобійність нібито становить до 600-700 км.

Проте фахівці порталу Defense Express припустили, що Подоляк міг обмовитися і мав на увазі не балістичну ракету, а ракету-дрон "Паляниця", заявлена дальність якої становить саме 600-700 км.

У матеріалі аналітика The War Zone Джозефа Тревітіка йдеться про кілька можливих варіантів того, що являє собою нова українська балістична ракета.

Зображення з випробування ракетного двигуна 2018 року, пов’язаного з розробкою ракети Грім-2. Фото: Mil.in.ua

"Допрацьований оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2" — давня розробка українського КБ Південне, роботи над яким почалися понад десятиріччя тому. Випробування ракетного двигуна для цього ОТРК відбулося 2018 року, того ж року на військовому параді в Києві було продемонстровано 10-колісну транспортно-монтажно-пускову установку комплексу "Грім-2" (він же "Сапсан") на дві ракети з маркуванням ЗСУ", — йдеться у дослідженні.

Зовні цей ОТРК та його ракета дуже схожі на російську ракету "Іскандер-М". Фахівці припускають, що "Грім-2" може мати радіус дії від 280 км до 500 км. Однією з цілей розробки цього ОТРК було бажання замінити застарілі балістичні системи "Точка" і "Точка-У", які залишилися на озброєнні України з радянських часів (їхня дальність становить відповідно 70 км та 120 км).

Нагадаємо, новітня ракета "Паляниця" націлена на ВПС Росії. Поки країна-агресорка нарощує свої атаки безпілотниками та ракетами великої дальності, Україна відповідає тим самим.

Раніше, 24 серпня, Україна вперше застосувала нову зброю власного виробництва — ракету-дрон "Паляниця". Про це повідомляв президент Володимир Зеленський під час святкування Дня Незалежності.

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