Україна вироблятиме зброю спільно зі США: експерт розповів, чому це краще, ніж отримання ATACMS

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливу домовленість — Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Україна не залежатиме від логістики та термінів постачання і зможе забезпечити Збройні сили всім необхідним на місці.

Про це в ефірі “Єдиних новин” в рамках телемарафону розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Спільне виробництво зброї: що це означає

“Домовленість США та України про спільне виробництво зброї — це краще, ніж ATACMS. Тому що виробництво будь-якої зброї — це, по-перше, нові робочі місця, розвиток економіки”, — каже експерт.

“Виробництво нової зброї на місці означає, що ми не залежимо від логістики, термінів постачання цього озброєння. Ми можемо удосконалювати його тут і таким чином ми виробляємо його на місці для наших внутрішніх потреб. Ми забезпечуємо свої Збройні сили тим, що нам необхідно в першу чергу”, — додав він.

“У заяві президента Зеленського зазначалося, що в тому числі буде вироблятися озброєння протиповітряної оборони, що для нас є критично важливим. Буквально будь-який тип озброєння протиповітряної оборони для нас є сьогодні життєво необхідним”, — зазначив Грабський.

“Це свідчення того, що нам довіряють”

“Таким чином ми говоримо про те, що ми переходимо на інший рівень кооперації з нашим найголовнішим союзником — Сполученими Штатами. Ми переходимо на рівень, коли зброя буде безпосередньо вироблятися в Україні”, — зауважив експерт.

“Це свідчення того, що нам довіряють, що в нас вірять і вірять в те, що ми в подальшому будемо розвивати саме цей напрямок, тобто власне виробництво зброї. Тут треба говорити про те, що Україна виходить на ринки озброєння бойової техніки вже з новими зразками. Не варто забувати, що неможливо в кожній країні виробляти весь спектр необхідного озброєння і бойової техніки”, — розповів Грабський.

“Тому Україна з виходом на ринки отримає можливість здобувати додаткові кошти, на які можна буде докуповувати те, що нам буде вкрай необхідне і те, що ми поки не виробляємо в Україні. Йдеться про ті ж самі ATACMS, про закупівлю авіації та інших зразків озброєння і бойової техніки, які ми не маємо і в найближчу перспективу мати навряд чи будемо”, — резюмував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Україна спільно зі США вироблятиме зброю! | ГРАБСЬКИЙ

Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

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