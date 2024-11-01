Україна вийшла на рекордні показники виробництва САУ "Богдана" - Defense Express

Україна намагається максимально реалізувати можливості, які в неї є.

Україна вийшла на рекордні показники виробництва САУ "Богдана", а саме до 20 одиниць на місяць.

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він заявив, що Україна повинна брати на себе відповідальність за виробництво збої та реалізовувати можливості, які у нас є.

"Наразі Україна виробляє вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць. Варто зазначити, що це рекордний світовий показник, оскільки немає інших виробників, які виготовляють з такими темпами. Наприклад, французи лише планують вийти на темп виробництва восьми одиниць САУ "Цезар" на місяць", - зауважив Рябих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують нову зброю для України, яка зможе бити по солдатах КНДР.

Крім того, ми раніше інформували, що у Rheinmetall прокоментували російські погрози заводам в Україні.

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