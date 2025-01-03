Україна вперше показала застосування високоточних бомб Hammer: чим вони особливі (відео)

Застосування цих бомб дозволяє завдавати точних ударів з більшої висоти та дальності, знижуючи ризик для пілотів.

Україна вперше опублікувала відео застосування штурмовиками Су-25 високоточних бомб Hammer, переданих Францією. Це оснащене ракетним форсувальником озброєння дає змогу Повітряним силам завдавати точного ураження по російських цілях, зокрема віддалених від лінії фронту.

Про це повідомляє The War Zone.

На відео зафіксовано, як літаки Су-25 299-ї бригади тактичної авіації атакують російські цілі вдень за допомогою Hammer, також відомого під французькою назвою Armement Air-Sol Modulaire (AASM; Modular). Показано принаймні 10 різних бойових вильотів, причому озброєння випускається парами. Усі літаки на відео мають синьо-жовті розпізнавальні панелі, щоб уникнути інцидентів із "дружнім вогнем". Принаймні деякі запуски відбуваються одночасно з випусканням інфрачервоних засобів протидії, щоб підробити ворожі ракети теплового наведення.

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Бомби Hammer стали першою західною високоточною зброєю, інтегрованою для використання на Су-25. Базова 250-кілограмова версія має радіус дії до 70 км завдяки ракетному форсувальнику та висувному комплекту крила. Озброєння забезпечене GPS-наведенням і може працювати в автономному режимі або з багаторежимним наведенням (інфрачервоне або лазерне).

Hammer можна запускати не лише з Су-25, але й з винищувачів МіГ-29 та Су-27. Застосування цих бомб дозволяє завдавати ударів з більшої висоти та дальності, знижуючи ризик для пілотів.

Особливість конструкції Hammer – носова секція наведення та комплект для збільшення дальності. Це забезпечує точність ударів навіть у складних умовах. Показані на відео бомби мають термозахисне покриття для безпеки у разі пожежі.

Франція зобов’язалася передавати Україні до 50 таких бомб щомісяця. У листопаді 2024 року країна заявила, що передасть 600 боєприпасів до кінця року.

Україна вперше застосувала бомби Hammer

До слова, видання The Telegraph повідомило, що Україна працює над власною ракетою "Трембіта", яка зможе долітати до Москви і стане найдешевшим у світі боєприпасом глибокого удару.

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