Україна винайшла новий спосіб збивати російські "непереможні" ракети "Кинджал" (фото)

Кинджали

На тлі того, що запаси американських зенітних ракет Patriot можуть скорочуватися, Україна, ймовірно, розробила новий спосіб протидії російським гіперзвуковим ракетам Х-47М2 «Кинджал», які в РФ вважаються одними з найшвидших і найскладніших для перехоплення.

Про це йдеться у матеріалі The Kyiv Independent з посиланням на українських фахівців з радіоелектронної боротьби.

За словами командира підрозділу «Нічна варта» з позивним «Алхімік», українська система РЕБ змогла істотно знизити ефективність запусків «Кинджалів».

«Коли ми створюємо свій електронний щит, із 59 запущених "Кинджалів" лише один досяг цілі. Решту було подавлено», — заявив він.

Йдеться про станції РЕБ під назвою «Lima», які, за словами розробників, працюють по всій території України від 2023 року.

Вони впливають на навігаційні системи ракет, зокрема через:

придушення супутникового сигналу;

створення хибних сигналів (спуфінг);

вплив на бортові системи наведення.

За даними розробників, такі станції здатні змінювати траєкторію польоту ракет на дистанції до 300 км.

Збита російська ракета Х-47 М2 Кинджал після того, як її було придушено українською зенітно-ракетною установкою Ліма, у нерозголошеному місці, Україна, у нерозголошену дату. (Підрозділ ППО Нічний дозор)

Як працює нова РЕБ-система України проти ракет «Кинджал»

Російські ракети використовують супутникову навігацію та спеціальні антени захисту від перешкод (CRPA), які мають фільтрувати фальшиві сигнали.

Однак українські фахівці стверджують, що знайшли спосіб «обійти» цей захист.

«Ми змогли зробити так, щоб антени не розуміли, звідки йде сигнал. Це дозволяє порушити навігацію ракети», — пояснив «Алхімік».

За його словами, для ефективного придушення «Кинджала» потрібно близько 32 станцій «Lima».

Розробники стверджують, що система вже нібито допомогла відхилити від цілей десятки ракет, зокрема 58 із 59 «Кинджалів» було подавлено, а частина ракет втрачала навігацію та падала у відкритій місцевості.

Українські військові також повідомляють про зменшення точності російських ударів іншими ракетами, зокрема «Іскандерами».

У ЗСУ зазначають, що технологія є унікальною та не має прямих аналогів у світі, однак підкреслюють, що повна ефективність проти всіх типів ракет ще потребує перевірки.

Раніше «Кинджали» вважалися майже невразливими для перехоплення. Водночас поява сучасних систем ППО, зокрема Patriot, вже демонструвала здатність збивати ці ракети, хоча їх постачання Україні залишається обмеженим.

Нові рішення РЕБ, за оцінками експертів, можуть стати більш дешевою альтернативою класичним системам перехоплення, оскільки не потребують дорогих ракет-перехоплювачів.

