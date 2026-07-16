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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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175
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Україна випередила США за дронами — ексдиректор ЦРУ назвав цифри

Україна використовує понад 10 тис. дронів на день, США відстають, повідомив ексдиректор ЦРУ.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Україна випередила США за дронами — ексдиректор ЦРУ назвав цифри

Девід Петреус / © Associated Press

Колишній директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) та генерал у відставці Девід Петреус заявив, що Україна досягла безпрецедентних масштабів у використанні безпілотників на полі бою, а Сполучені Штати значно відстають за обсягами їхнього виробництва.

Про це Петреус сказав, коментуючи розвиток українських безпілотних технологій, повідомляє ClashReport.

За його словами, українські військові нині застосовують 10 тисяч і більше дронів щодня.

«Україна зараз використовує 10 тисяч або більше дронів на день. Це просто приголомшливо», — наголосив колишній глава ЦРУ.

Порівняння обсягів виробництва безпілотників України та США

Він також навів порівняння обсягів виробництва безпілотників.

За словами Петреуса, 2025 року Україна виготовила близько 3,5 мільйона дронів, тоді як США — лише близько 300 тисяч.

«У нас немає нічого подібного до того, що має Україна», — зазначив він.

Ексдиректор ЦРУ підкреслив, що український досвід застосування та виробництва безпілотників став унікальним і суттєво змінив сучасний характер війни.

Нагадаємо, українські дрони перетворили також російський тил на небезпечну зону. Вони дедалі сильніше руйнують логістику окупантів. Проте експерти попереджають, що навіть цієї переваги може бути недостатньо для прориву фронту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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