ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

Україна вже здійснює удари ракетами «Фламінго» — генерал Маломуж

Ці високотехнологічні боєприпаси можуть вражати цілі на відстані до двох тисяч кілометрів і оснащені потужною бойовою частиною.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ракети «Фламінго»

Ракети «Фламінго» / © скриншот з відео

Україна, ймовірно, вже задіяла власні далекобійні ракети «Фламінго» для ударів по стратегічних об’єктах у глибині території Росії.

Про це в етері Еспресо розповів генерал армії України, очільник Служби зовнішньої розвідки у 2005–2010 роках Микола Маломуж.

«Наразі Україна завдає ударів по стратегічно важливих об’єктах Росії — це НПЗ, виробництво низки стратегічних вогневих засобів: ракет, безпілотників, артилерійських систем. Ми вже завдаємо ударів по РФ на відстані 1000–1500 кілометрів, а подекуди — навіть до 2000 км», — зазначив Маломуж.

За його словами, нині в Україні небагато нових дронів із подібною дальністю польоту. Водночас вирішальним чинником є потужність бойової частини. У більшості безпілотників вона становить близько 40–50 кг, іноді досягає 150 кг навіть у балістичних варіантах. На відміну від них, бойова частина ракети «Фламінго» має вагу близько 1150 кг, що дозволяє їй повністю знищувати цілі та завдавати значних ушкоджень великим об’єктам.

«Тому є перші ознаки, що Україна запускає „Фламінго“, ракету-дрон „Паляниця“ у напрямку РФ, а також інші ракети тактичного рівня, про які ми поки не говоримо, але вже бачимо результати. На жаль, їхня кількість наразі невелика», — підсумував Маломуж.

Бойова частина ракети «Фламінго» важить близько 1150 кг, а дальність польоту, за даними експертів, перевищує 3000 км. Ракета захищена від впливу російських систем РЕБ, а її максимальна швидкість сягає 950 км/год.

Раніше повідомлялося, що Україна активно застосовує новітні розробки для ударів по військових об’єктах у глибокому тилу Росії.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський натякнув на застосування ракет «Фламінго» по цілях на території Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie