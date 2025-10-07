Ракети «Фламінго» / © скриншот з відео

Україна, ймовірно, вже задіяла власні далекобійні ракети «Фламінго» для ударів по стратегічних об’єктах у глибині території Росії.

Про це в етері Еспресо розповів генерал армії України, очільник Служби зовнішньої розвідки у 2005–2010 роках Микола Маломуж.

«Наразі Україна завдає ударів по стратегічно важливих об’єктах Росії — це НПЗ, виробництво низки стратегічних вогневих засобів: ракет, безпілотників, артилерійських систем. Ми вже завдаємо ударів по РФ на відстані 1000–1500 кілометрів, а подекуди — навіть до 2000 км», — зазначив Маломуж.

За його словами, нині в Україні небагато нових дронів із подібною дальністю польоту. Водночас вирішальним чинником є потужність бойової частини. У більшості безпілотників вона становить близько 40–50 кг, іноді досягає 150 кг навіть у балістичних варіантах. На відміну від них, бойова частина ракети «Фламінго» має вагу близько 1150 кг, що дозволяє їй повністю знищувати цілі та завдавати значних ушкоджень великим об’єктам.

«Тому є перші ознаки, що Україна запускає „Фламінго“, ракету-дрон „Паляниця“ у напрямку РФ, а також інші ракети тактичного рівня, про які ми поки не говоримо, але вже бачимо результати. На жаль, їхня кількість наразі невелика», — підсумував Маломуж.

Бойова частина ракети «Фламінго» важить близько 1150 кг, а дальність польоту, за даними експертів, перевищує 3000 км. Ракета захищена від впливу російських систем РЕБ, а її максимальна швидкість сягає 950 км/год.

Раніше повідомлялося, що Україна активно застосовує новітні розробки для ударів по військових об’єктах у глибокому тилу Росії.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський натякнув на застосування ракет «Фламінго» по цілях на території Росії.