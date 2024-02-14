Україна, ймовірно, вперше застосувала проти росіян новітню бомбу GLSDB

У Мережі з'явилося відео росіян, на якому нібито присутні уламки інноваційної зброї Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Про це інформує Defense Express.

За даними росіян, боєприпас застосували 13 лютого по цілі, яка знаходилася біля міста Кремінна, що в Луганській області.

"Щоб підтвердити, що йдеся саме про GLSDB, росіяни продемонстрували характерний модуль рульових приводів, що знаходиться у хвостовій частині боєприпасу. Також на відео можна побачити крила модуля керування та планування", - вказано у повідомленні.

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Зазначимо, що наразі офіційних коментарів представників ЗСУ щодо застосування нового боєприпасу не поступало, однак слід нагадати, що ще у січні Пентагон підтвердив передавання Україні боєприпасів GLSDB.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров попередив союзників держави, що вона зіткнулася з "критичною" нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розгортає втричі більше вогневої потужності на передовій.

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