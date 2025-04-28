Україна з початку року отримала 400 тисяч снарядів в рамках чеської ініціативи

Снаряди

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Україна з початку поточного року отримала 400 тисяч боєприпасів в рамках чеської ініціативи.

Про це інформує CNN Prima News з посиланням на слова міністерки оборони Чехії Яни Чернохової.

Вона заявила, що фінансування нових закупівель забезпечене до осені.

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"До кінця квітня ми передамо Україні 400 тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів", - сказала Чернохова.

Чиновниця зазначила, що наразі є можливість придбати додатково 1,5 мільйона боєприпасів, але все залежить від наявності грошей.

"Ми будемо передавати стільки (боєприпасів – ред.), скільки зможемо знайти по світу", – зазначила вона, додавши, що лише від донорів залежатиме, чи вдасться зібрати достатньо коштів, щоб оплатити ініціативу та доставити боєприпаси в Україну в найкоротші терміни.

Чернохова зазначила, що кілька країн приєднаються до ініціативи, та згадала, що під час переговорів Бельгія пообіцяла взяти участь в оплаті боєприпасів для України.

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавскі раніше заявляв, що на початку квітня для ініціативи були отримані додаткові фінансові ресурси від Канади, Норвегії, Данії та Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що надання Україні потужної військової допомоги є єдиним способом досягти миру в країні.

Ми раніше інформували, що Європа може повернути найстрашнішу зброю для захисту від Росії.