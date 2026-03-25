Безпілотник Shahed

Україна закликала західних партнерів посилити військову допомогу, щоб мати змогу ефективніше уражати підприємства на території Росії, де виробляють ударні безпілотники типу Shahed.

Про це під час спеціального засідання Радбезу ООН заявив постійний представник України Андрій Мельник, повідомляє Reuters.

Дипломат наголосив, що масове виробництво та передача Росією модернізованих «шахедів» іранському режиму, а також широка військова співпраця між Москвою і Тегераном свідчать про новий рівень взаємодії.

За його словами, РФ вже виступає «не просто головним союзником Ірану, а й основним співучасником і ключовим виконавцем незаконних атак» проти цивільної інфраструктури країн Перської затоки.

Мельник зазначив, що Росія застосовує ці безпілотники від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

«Нещодавній конфлікт в Ірані показав, наскільки ця криза переплетена з військовим вторгненням Росії та зловмисними імперіалістичними цілями Кремля», — зазначив дипломат.

Він підкреслив, що постачання модернізованих версій дронів, виготовлених за іранськими ліцензіями, є «безпрецедентною ескалацією», яка може призвести до значних людських втрат.

Крім того, за словами постпреда, Росія передала Ірану ударні гелікоптери, що є порушенням обмежень ООН щодо озброєнь.

Мельник назвав військову співпрацю Москви та Тегерана «союзом зла», який становить серйозну загрозу міжнародній безпеці. Він застеріг, що така взаємодія може дозволити Ірану тривалий час атакувати країни Перської затоки та сили США в регіоні, створюючи ризики для глобальної економіки.

«В результаті російські виробничі майданчики безпілотників слід вважати законними цілями для військових ударів у кампанії проти режиму мулл», — наголосив він.

Дипломат додав, що Україна вже завдає ударів по відповідних об’єктах на території РФ, однак для підвищення ефективності потребує додаткових ресурсів і сучасного озброєння.

«Надання Україні засобів для глибоких ударів та допомога в нарощуванні нашого внутрішнього виробництва ракет далекого радіуса дії підтримають колективні зусилля щодо встановлення миру на Близькому Сході», — підкреслив Мельник.

Також він повідомив, що Україна направила сотні фахівців до країн Перської затоки для допомоги у посиленні захисту від атак безпілотників.

Окремо дипломат зауважив, що війна в Ірані стала «новим рятівним колом для російської військової машини», оскільки зростання світових цін на нафту допомагає підтримувати економіку РФ в умовах санкцій.

