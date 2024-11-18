Україна збільшила виробництво крилатих ракет "Нептун": Умєров повідомив, скільки виготовили за рік

Україна збільшила виробництво крилатих ракет "Нептун" та удосконалила їх для ураження цілей на дальніх відстанях. Уже виготовлено перші 100 ракет 2024 року.

Про це повідомляє Міноборони з посиланням на його очільника Рустема Умєрова.

"Ракетна програма. Працюємо. Важлива зустріч з українськими виробниками ракетного озброєння. Обговорили плани на 2025-й, ключові напрямки співпраці та розвиток галузі", – йдеться у повідомленні.

В Міноборони заявили про нарощення виробництва українських ракет.

"Уже виготовлено перші 100 ракет цього року. Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях", – заявили там.

Також стало відомо про розробку нових ракет-дронів, зокрема "Паляниці", що стала прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору.

"Працюємо в цьому напрямку і з іноземними партнерами", – заявив Умєров.

В Міноборони нагадали про 13 квітня 2022 року, коли ракетний комплекс "Нептун" знищив флагман Чорноморського флоту Росії – крейсер "Москва".

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