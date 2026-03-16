Україна зможе застосовувати власні ракети ППО: у Fire Point назвали терміни

Якщо ви не маєте власної зброї, яку ви самі виробляєте, то ви не маєте суверенітету, вважає керівник Fire Point Денис Штілерман. Він розповів, коли Україна зможе використовувати власні ракети ППО.

Віра Хмельницька
© Associated Press

Україна активно рухається до створення власних ракет для протиповітряної оборони.

Керівник української компанії Fire Point Денис Штілерман сказав про це у інтерв’ю «24 Каналу».

Він розповів про перспективи виробництва та застосування українських ракет для протиповітряної оборони, а також про розвиток безпілотних систем і технологій для війни.

«Якщо ви не маєте власної зброї, яку ви самі виробляєте, на яку вам не потрібно ані дозволу жодних країн, то ви не маєте суверенітету. Вам потрібна ця зброя для того, щоб захистити себе», — наголосив керівник компанії.

Про українські перехоплювачі для балістики

Він додав, що перші українські перехоплювачі для балістики можуть з’явитися вже 2027 року.

«Це досить амбітні плани, враховуючи, що в інших держав на це іноді десятиліття йдуть і не завжди вони можуть похизуватися своїми розробленнями і дієвими розробленнями», — пояснив експерт.

Він також зазначив, що безпілотні системи та ракети FP-1, FP-2, FP-5 та FP-7 доводять свою ефективність.

«FP-1 2025 року відповідав за понад 50% уражень по території Росії. У чому феномен? Він дешевий і ми ніколи не шкодували гроші на R&D. У нас щодня щонайменше чотири тестові польоти», — сказав Штілерман.

Він пояснив, що дрон може автоматично захоплювати ціль, розпізнавати її і автоматично вражати — це елементи штучного інтелекту.

Також Денис Штілерман підкреслив, що фахівці постійно працюють над зменшенням ваги бойової частини та підвищенням дальності польоту ракет.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що 2026 року Україна отримає систему протиповітряної оборони SAMP/T. Її планують протестувати для перехоплення балістичних ракет.

Раніше було заявлено, що українська компанія Fire Point розробляє власні балістичні ракети FP‑7 і FP‑9.

