Україна зможе ефективно знищувати російські носії КАБів — авіаексперт назвав умову

Для знищення російських носіїв керованих авіабомб (КАБ) Україна потребує далекобійних ракет для винищувачів F-16.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. Антонова Валерій Романенко.

Він назвав далекобійність головним пріоритетом. Тож Україна потребує далекобійних ракет AMRAAM до винищувачів F-16.

"Там є модель AIM-120D — це внутрішня американська, і є експортний аналог C-8 — там дальність 160 км. Ракети російських винищувачів Р-77 або РВВ-СД — там дальність 110 км. Тобто ми маємо хороший бонус, і тоді можна буде вступати в повітряні бої з російськими винищувачами, хоча знову ж таки в зонах, де немає російських далекобійних зенітно-ракетних комплексів, які обмежують висоту польоту наших літаків”, — сказав експерт.

За його словами, отримання таких далекобійних ракет дасть змогу “взятися за носії КАБів”, тоді як зараз це небезпечні операції.

Також Романенко вважає, що Україні було б непогано отримати від союзників у достатній кількості моделі ракет Sidewinder, які є зокрема дешевими.

"За мінімальні кошти дозволили отримувати серйозний ефект у нашій протиповітряній обороні, тобто вибір такий — або збивати зенітною ракетою за мільйон доларів, або збивати ракетою "повітря-повітря" за 200-300 тисяч”, — сказав експерт.

Нагадаємо, експерти Defense Express пояснили, чому українські F-16 несуть лише по чотири ракети, хоча точок підвіски є дев'ять.

Читайте також: