Україні дозволять бити по території РФ західною зброєю: дипломат назвав причини

Безсмертний впевнений, що рішення про зняття обмежень на удари по території РФ вже прийняте.

Постачання іранських балістичних ракет до Росії, а також знищення складу з боєприпасами від Північної Кореї, вплинуло на позитивне рішення західних партнерів щодо зняття обмежень для ударів по російській території їхньою зброєю.

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Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Роман Безсмертний.

Він заявив, що ще під час засідання групи "Рамштайн", а особливо під час брифінгу, який проводили міністр оборони США Ллойд Остін та голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун, було зрозуміло, що військові відомства ключових країн прийняли позитивні рішення щодо ударів їхньою зброєю по території РФ.

"І це стосується не лише обмежень, а й постачання високоточної зброї. Що стосується політичного керівництва цих країн, зокрема США, Німеччини та Великої Британії, то їм потрібні були аргументи для цього рішення. Наскільки я зрозумів, наше військово-політичне керівництво надало такі аргументи на цій зустрічі. До того ж відбувся дуже емоційний виступ президента України", - пояснив Безсмертний.

Безсмертний зазначив, що рішення про зняття обмежень на удари по території РФ вже прийняте.

"Найближчими днями в Києві зʼявляться держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Це свідчить про те, що рішення про зняття обмежень бити західною зброєю по території РФ прийняте. Інша справа - як і коли вони будуть оголошені. Також варто зазначити, що додатковим стимулом для цього рішення є два факти. Перший - це те, як ЗСУ вразили склад із боєприпасами та північнокорейськими ракетами. Друге - це те, що Іран почав постачати РФ ракети. Ці два аргументи, а також обговорення, яке відбулось на "Рамштайні", привело до зняття обмежень щодо ударів по території РФ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США підтвердили передавання Росії іранських ракет і сьогодні запровадять нові санкції.

Крім того, ми раніше інформували, що Блінкен під час візиту до України повідомить про дозвіл бити вглиб Росії.

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