Ракети Barracuda: чим відрізняються від Tomahawk і чи можливі удари по енергетиці РФ

Баракуда 250 / Джерело: Anduril

В США обговорюють можливість постачання Україні далекобійного озброєння.

Експерти припускають, що мова йде про крилаті ракети Tomahawk. Водночас в інфопросторі заявилися повідомлення, що Америка може передати ракети Barracuda. За словами фахівців, останні з’явилися лише у вересні 2024 року та поки не стоять на озброєнні у США.

Що відомо про нове американське озброєння та чи здатне воно вражати енергетичні об’єкти на території Росії — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

США можуть передати Україні далекобійну зброю та розвіддані для ударів по енергетиці РФ

Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk (дальність польоту понад 2400 км) та Barracuda (дальність польоту дальністю приблизно понад 800 км), повідомляє Clash Report.

Проте наразі остаточне рішення не ухвалене.

Окрім того, за даними The Wall Street Journal, адміністрація президента Дональда Трампа готова поділитися розвідданими з Києвом, які дозволять ефективніше бити далекобійною зброєю по цілях у глибокому тилу Росії.

Розглядається і варіант постачання далекобійних систем, що дозволить уражати ширший спектр об’єктів у РФ. Очікується, що нові можливості значно спростять ураження нафтопереробних заводів, трубопроводів та електростанцій.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені заявив, що американські системи озброєння великої дальності та дані розвідки надали суттєву допомогу.

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Зеленський наголосив, що остаточне рішення щодо передачі далекобійних ракет Україні має зробити Трамп.

«Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо», — пояснив Зеленський.

Варто зазначити, раніше спецпредставник американського президента Кіт Келлог повідомляв, що Дональд Трамп санкціонував українські удари великої дальності по російській території.

Водночас він зауважив, що Пентагон не завжди погоджувався на такі дії. Цю позицію також підтримують у Білому домі, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс.

Що відомо про американські ракети Barracuda

Фахівці порталу Defence Express розповіли, що крилаті ракети Barracuda маловідомі, бо поки що не знаходяться на озброєнні у США, окрім того, вони з’явилися лише у вересні 2024 року.

«Barracuda» від Anduril — це сімейство ракет, що в Україні називають «ракето-дронами». Наразі існує три їхні модифікації: Barracuda-100, Barracuda-250 та Barracuda-500.

Barracuda-100 / Фото: Anduril

Barracuda-250 / Фото: Anduril

Barracuda-500 / Фото: Anduril

Як зазначають експерти, кожна із них відрізняється за розміром та дальністю ураження:

Barracuda-100 — дальність у 110 та 150 км для наземного та повітряного запуску;

Barracuda-250 — 280 та 370 км;

Barracuda-500 — понад 900 км при запуску з повітря.

Ракето-дрон Barracuda — сімейство та характеристики Фото: Defence Express

Також у соцмережі Х аккаунт американської компанії «Anduril Industries» опублікував відео, на якому показано успішне випробування прототипу ракети-носія Barracuda-500.

Проте бойова частина у ракет Barracuda досить невелика. Найменші моделі (100 та 250) несуть лише 16 кг вибухівки, а у найбільшої, Barracuda-500, маса БЧ становить 45 кг.

«Найпотужніша версія крилатої ракети сімейства Barracuda має БЧ як у «Шахеда». Саме тому для ударів по РФ та взагалі на європейському театрі бойових дій з точки зору ефективності можливо розглядати лише Barracuda-500», — наголошують у Defence Expres.

Ракети Barracuda-500 спочатку запускали лише з літаків, але тепер для них створили наземний пуск. Дальність, ймовірно, становить 600-700 км.

Система наведення, швидше за все, стандартна — супутник, інерціальна система та орієнтування за рельєфом, що вимагає якісних карт.

Головна проблема — відсутність серійного виробництва. Ракети виготовляють лише під замовлення, і навіть за сприятливого сценарію масове виробництво почнеться лише наприкінці 2026 року.

Таким чином, ключові недоліки Barracuda — це відсутність готових запасів і мала потужність боєголовки, що обмежує її ураження, зазначають фахівці.

Які цілі в Росії можуть вразити ракети Barracuda

Видання «Телеграф» проаналізувало, як далеко може долетіти ракета Barracuda-500 та які цілі уразити на території РФ.

Як зазначає медіа, американська ракета може вражати цілі не лише в прикордонних областях (Курськ, Бєлгород), а й у центральній частині країни, включаючи Москву, Тулу, Нижній Новгород та Самару. Саме у цих містах зосереджені заводи з виробництва зброї, металургійні комбінати, хімічні підприємства та енергетичні об’єкти.

Уразливість цих регіонів створює загрозу для логістики армії та експортних доходів країни.

Ключовими цілями на території РФ можуть стати:

Нафтопереробний завод «NORSI» (розташований біля Нижнього Новгорода): Один з найважливіших НПЗ Росії. Його продукція — бензин, дизпаливо та авіаційний гас — живить, серед іншого, і Москву;

Костромська ГРЕС : одна з найпотужніших електростанцій Росії. Вона забезпечує енергією як цілі міста, так і численні заводи в центральному регіоні;

Конструкторське бюро приладобудування в Тулі: саме тут створюють і модернізують зброю, яку використовує армія РФ, включаючи ЗРК «Панцир» і ПТРК «Корнет». Ураження такого підприємства уповільнить постачання та ремонт озброєння на фронті.

Tomahawk проти Barracuda: яке озброєння краще?

Видання «Телеграф» порівняло ціни на відомі далекобійні ракети із США. Там зазначають, що вартість однієї ракети Barracuda-500 становить приблизно 216,5 тисяч доларів. Для порівняння: ракета ATACMS коштує близько 1 мільйона доларів, Storm Shadow/SCALP EG — 2,5 мільйони, а крилата ракета Tomahawk — близько 4 мільйонів доларів.

Таким чином, за ціну одного Tomahawk можна придбати майже 18-19 ракет Barracuda. За вартість однієї Storm Shadow виходить 11-12 одиниць, а за гроші, які коштує ATACMS — приблизно 4-5 таких ракет.

Авіаційний експерт та заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський у коментарі для «Телеграф» розповів, що варто більше звертати увагу не на ціну озброєння, а зосереджуватися на його продуктивності.

Анатолій Храпчинський / Джерело: Facebook-сторінка / © Facebook

«Ми в цьому плані дещо йдемо на поводу в росіян. Мовляв, ось вони створили дешевий дрон, який модернізували, і всі беруть з цього приклад. Але повірте, трьома ракетами Tomahawk набагато більше можна зробити», — зазначив експерт.

Анатолій Храпчинський переконаний, що якщо західні партнери готові надати велику кількість високоточних ракет, таких як «Barracuda», то відмовлятися від них не варто.

Однак він попереджає про необхідність ретельної оцінки логістики, зокрема, чи не доведеться відволікати особовий склад на чергову перепідготовку. Україні важливо раціонально використовувати наявні потужності, адже Сили оборони вже мають досвід роботи з Shadow Storm та ATACMS.

Для чого Україні потрібні розвіддані для ударів по російських об’єктах

У Defence Express зазначають, що обговорення можливої передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk порушує питання про необхідність американських «розвідданих» для ударів по території РФ, хоча координати цілей (НПЗ, військові бази) і так загальновідомі. Експерти пояснюють, що ця вимога пов’язана не зі знанням цілей, а з технічними особливостями наведення крилатих ракет.

Фахівці зазначають, що крилата ракета, така як Tomahawk, використовує одночасно кілька систем навігації, аби уникнути накопичення похибки від базової інерціальної системи.

Запуск ракети Tomahawk / © Getty Images

Спеціалісти Defence Express пояснюють, що для точного польоту за маршрутом існують дві ключові системи, які потребують зовнішніх даних: TERCOM (навігація за рельєфом) та DSMAC (навігація за зображенням місцевості). Ці системи працюють, порівнюючи дані, отримані під час польоту (висоту або фото поверхні), з еталонними «зліпками» — високоточними мапами та супутниковими знімками, закладеними в пам’ять ракети.

Як зазначають у Defence Express, проблема полягає в тому, що Україна, як і більшість союзників, не має високоточних мап висот та актуальних зображень території РФ у тому специфічному форматі, який здатні «читати» американські Tomahawk. Єдиним джерелом такої критично важливої інформації є Сполучені Штати.

«TERCOM працює лише із ділянками місцевості із характерним виразним рельєфом. А що робити, якщо летіти треба над пустелею чи степом дала відповідь система DSMAC. Вона також скидається з еталонних «зліпків», але не висот, а самого зображення місцевості. І ракета робить фото поверхні під собою та порівнює з еталоном. І обидві ці системи використовуються у крилатій ракеті Tomahawk. А для того, щоб вони працювали необхідно мати, по-перше, високоточну мапу висот території РФ. А єдиним джерелом такої інформації є США… По-друге, актуальні супутникові знімки території РФ у тому «форматі», який вміє «читати» Tomahawk і це точно лише можна взяти у США», — зазначають експерти.

Крім того, для забезпечення ефективності ударів і виживання дорогих ракет, маршрут польоту необхідно будувати з урахуванням обходу позиційних районів ворожої протиповітряної оборони (ППО). Інформація про розміщення засобів ППО у глибокому тилу РФ також є частиною розвідувального пакета, яким володіють лише США завдяки їхньому супутниковому угрупованню.

«Тобто загалом, коли мова йде про «розвіддані» від США для ударів крилатими ракетами по РФ, з величезною долею ймовірності, маються на увазі не координати цілей, а високоточні мапи та зображення у форматі, який використовується в американських крилатих ракетах для систем TERCOM та DSMAC. А також інформацію щодо ворожих засобів протиповітряної оборони у глибокому тилу РФ», — додали фахівці.

Раніше ТСН.ua писав про те, чи зможуть ракети Tomahawk змінити перебіг війни в Україні.

