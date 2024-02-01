Українська атака могла зупинити виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника

Невеличкий дрон-камікадзе "Ланцет" – одна з найефективніших видів зброї Росії у війні з Україною. Він може виявляти та знищувати цілі на відстані 64 км зі смертоносною точністю.

Вибух на заводі в Сергієвому Посаді (РФ) 9 серпня міг зірвати виробництво російських безпілотників "Ланцет".

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Тоді на Загорському оптико-механічному заводі у підмосковному Сергієвому Посаді стався вибух у результаті української атаки безпілотником.

"Російські ЗМІ показали відео компанії Lancet Zala Aero, що виробляє "Ланцети", з її генеральним директором Алєксандром Захаровим, який на сігвеї об'їжджає гігантський новий виробничий цех у переобладнаному торговому центрі. Відео показувало стелажі з сотнями літаків "Ланцет", а в одній статті йшлося про те, що виробництво може збільшитися в п'ятдесят разів. Це виглядало як погана новина для України. Але замість того, щоб зрости, кількість ударів "Ланцетів" помітно знизилася", – зазначає Forbes.

За версією російської сторони, зазначив Дмитро Снєгирьов, удару було завдано на момент вивантаження пороху, що, відповідно, призвело до фактичної руйнації цього підприємства.

Кількість ударів «Ланцета» зросла з приблизно 25 на місяць на початку 2023 року до майже 50 в березні і квітні, а в липні досягли піку в 135 ударів. У серпні їх було приблизно стільки ж – 126, але відтоді кількість ударів БпЛА не зростала, а навпаки, знижувалася. Вересень і жовтень були в межах 50-ти, у листопаді кількість публікацій відео ударів зросла до 89, а в грудні знову впала до 59. Замість того, щоб зростати, виробництво безпілотників було скорочено. Щось сталося в серпні, що завадило ZALA перетворити корпус "Ланцет" на готову продукцію", – йдеться у Forbes.

Видання зазначає, оскільки безпілотник містить імпортні компоненти, зокрема, двигун і бортову електроніку, а елементи, які ZALA виробляє самостійно є планер, джерело живлення і камера, то вибух на Загорському оптико-механічному заводі міг зупинити постачання камер, вважає видання.

Forbes, із посиланням на інформацію української OSINT-групи "Мольфар" та українського аналітика Дмитра Снєгирьова, зазначає, що удар по заводу був здійснений українськими силами за допомогою безпілотника.

Зазначимо, що Росія офіційно відкидає версію з безпілотником і зазначає, що проблема була із пожежею на складі піротехніки "Піро Росс" поруч із заводом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія змушує до переговорів та залишає собі шанс на “жести доброї волі” | Дмитро Снєгирьов.

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