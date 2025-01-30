Українська гвинтівка, що встановила світовий рекорд: "Володар горизонту" отримала нові патрони

Завдяки великому заряду пороху, запозиченому з радянських кулеметних гільз, патрон дозволяє розганяти кулю до високих швидкостей. Це забезпечує стабільний політ на понад 2000 метрів, що критично важливо для снайперських завдань.

Українська великокаліберна снайперська гвинтівка "Володар горизонту", з якої український військовий встановив світовий рекорд, отримала новий тип боєприпасів — патрони з полімерною гільзою.

Про це повідомила пресслужба виробника на своїй сторінці у Facebook.

Особливості нових патронів

Гвинтівка використовує унікальні патрони 12,7х114HL, розроблені в Україні. Вони поєднують кулю калібру 12,7 мм (.50 BMG) та перетиснуту гільзу від патрона 14,5×114 мм, який зазвичай застосовується у кулеметах КПВТ. Загальна довжина боєприпасу становить 16 см.

Завдяки великому заряду пороху, запозиченому з радянських кулеметних гільз, патрон дозволяє розганяти кулю до високих швидкостей. Це забезпечує стабільний політ на понад 2000 метрів, що критично важливо для снайперських завдань.

Чому знадобилися полімерні гільзи?

Масове виробництво 12,7х114HL гальмувалося через дефіцит латунних гільз калібру 14,5х114 мм. Щоб вирішити цю проблему, виробник залучив українських спеціалістів з високоміцних полімерів. Проведена серія досліджень дозволила створити нову полімерну гільзу, яка відповідає всім необхідним характеристикам.

Патрони 12,7х114HL для "Володаря горизонту"

Спочатку полімерна гільза була задумана як одноразова, проте випробування показали, що після мінімальної обробки донної частини її можна повторно використовувати.

“Тепер з упевненістю можемо сказати: патронів 12,7х114HL буде дуже багато!” — заявили у компанії “Володар горизонту”.

Для яких цілей використовується гвинтівка?

Боєприпаси 12,7х114HL призначені для знищення легкоброньованої техніки, вогневих точок та протидії ворожим снайперам.

Патрони 12,7х114HL для "Володаря горизонту"

Гвинтівка “Володар горизонту” доступна у двох версіях:

Однозарядна (вага — 15,7 кг)

Магазинна (вага — 17 кг)

Загальна довжина зброї становить 1,82 м, а у складеному стані – 1,5 м.

Світовий рекорд українського снайпера

У листопаді 2023 року український снайпер В’ячеслав Ковальський разом із напарником встановив світовий рекорд, ліквідувавши російського окупанта на відстані 3800 метрів.